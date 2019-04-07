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«Он мочил всех подряд»: Укупник о выступлениях Зеленского 

Рамблер 58 минут назад
Российский музыкант Аркадий Укупник рассказал, что Владимир Зеленский планировал баллотироваться в президенты Украины, еще выступая в КВН.
В частности, Укупник рассказал, как Владимир Зеленский приезжал на юмористические концерты в Юрмалу. По его мнению, уже тогда Зеленский знал, что пойдет на президентские выборы.
«Это был просто шок. Как он мочил всех подряд, начиная от президента Украины. Это было дико талантливо, круто и уже тогда навеивало на мысль, что это все не просто так», — заявил Укупник в интервью каналу «Россия-1».
Музыкант отметил, что по приглашению Зеленского участвовал в программе «Квартал-95» и получил огромное удовольствие от профессиональных съемок. Укупник также заявил, что у Зеленского необычный тембр голоса.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вышел во второй тур выборов, значительно опередив всех соперников.
Шоу-бизнес , Видео , Украина , Аркадий Укупник , Владимир Зеленский , Юрмала
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