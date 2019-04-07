«Он мочил всех подряд»: Укупник о выступлениях Зеленского

В частности, Укупник рассказал, как Владимир Зеленский приезжал на юмористические концерты в Юрмалу . По его мнению, уже тогда Зеленский знал, что пойдет на президентские выборы.

«Это был просто шок. Как он мочил всех подряд, начиная от президента Украины. Это было дико талантливо, круто и уже тогда навеивало на мысль, что это все не просто так», — заявил Укупник в интервью каналу «Россия-1».

Музыкант отметил, что по приглашению Зеленского участвовал в программе «Квартал-95» и получил огромное удовольствие от профессиональных съемок. Укупник также заявил, что у Зеленского необычный тембр голоса.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вышел во второй тур выборов, значительно опередив всех соперников.