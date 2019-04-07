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«Как он мочил всех подряд»: Укупник рассказал о концерте Зеленского в Юрмале 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Reuters
Известный российский музыкант Аркадий Укупник в студии программы «Привет, Андрей» на канале «Россия-1» вспомнил, как Владимир Зеленский приехал с концертом в Юрмалу. Это, по его словам, было несколько лет назад. Аркадий Укупник отметил, что сам часто бывает в этом латвийском городе и всегда посещает концерты.
«Это было нечто, когда выяснилось, что в Юрмалу приедет Зеленский. Казалось, что в городе высадился десант из Украины. Огромное количество граждан этой страны. Повсюду флаги. И я пошел на концерт с его участием, потому что мне было интересно. Это был просто шок. Как он мочил всех подряд, начиная от президента Украины. Это было дико талантливо, круто и вообще уже тогда навеивало на мысль, что это все непросто так», — заявил Укупник, намекнув, что, возможно, уже тогда Зеленский строил планы рано или поздно пойти на выборы.
Музыкант отметил, что много лет назад он по приглашению Зеленского приезжал сниматься в одну из программ «Квартала-95». Это, напомним, концертная компания, которой владеет нынешний кандидат в президенты Украины. По его признанию, он получил огромное удовольствие от съемок, потому что все было очень профессионально сделано.
«Ребят, а какой у Владимира тембр голоса. Я сужу как музыкант. Ради того, чтобы слышать его голос с ним, я уверен, хотели бы быть рядом миллионы женщин. Ему бы даже ничего не нужно было делать, чтобы завоевать их», — заметил Аркадий Укупник.
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Шоу-бизнес , Украина , Аркадий Укупник , Владимир Зеленский , Юрмала
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