«Как он мочил всех подряд»: Укупник рассказал о концерте Зеленского в Юрмале

Известный российский музыкант Аркадий Укупник в студии программы «Привет, Андрей» на канале «Россия-1» вспомнил, как Владимир Зеленский приехал с концертом в Юрмалу . Это, по его словам, было несколько лет назад. Аркадий Укупник отметил, что сам часто бывает в этом латвийском городе и всегда посещает концерты.

«Это было нечто, когда выяснилось, что в Юрмалу приедет Зеленский. Казалось, что в городе высадился десант из Украины. Огромное количество граждан этой страны. Повсюду флаги. И я пошел на концерт с его участием, потому что мне было интересно. Это был просто шок. Как он мочил всех подряд, начиная от президента Украины. Это было дико талантливо, круто и вообще уже тогда навеивало на мысль, что это все непросто так», — заявил Укупник, намекнув, что, возможно, уже тогда Зеленский строил планы рано или поздно пойти на выборы.

Музыкант отметил, что много лет назад он по приглашению Зеленского приезжал сниматься в одну из программ «Квартала-95». Это, напомним, концертная компания, которой владеет нынешний кандидат в президенты Украины. По его признанию, он получил огромное удовольствие от съемок, потому что все было очень профессионально сделано.