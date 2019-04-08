Еще одна традиция долой: Меган Маркл отказалась пускать на свои роды королевских врачей

Меган Маркл настолько разошлась в крушении установившихся в британской королевской семье традиций, что новым новостям как-будто уже и удивляться не приходится. Но все же любопытно, что же на этот раз задумала бывшая американская актриса.

А решила она вот что. Герцогиня Сассекская решила отказаться от помощи королевских врачей во время родов. Все потому, что эти специалисты — мужчины, что Маркл категорически не нравится. Между тем, домашние гинекологи Алан Фартинг и Гай Торп-Бистон, считаются одними из лучших специалистов в мире. Именно они принимали роды у Кейт Миддлтон при рождении всех троих детей.

Напомним, рождение своего первенца герцог и герцогиня Сассекские ждут в конце апреля. Пока ребенок не появился на свет, будущая мама уже сломала несколько 40-летних традиций. Так, она отказалась рожать в клинике, в которой в свое время были принцесса Диана и Кейт Миддлтон. А позже заявила, что и фотографироваться для семейного архива на пороге роддома с ребенком она не намерена.