Сестра Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы

Видео с сыном Жанны Фриске, зовущим маму, опубликовали в соцсетях. Сегодня мальчику, оставшемуся без матери, исполнилось 6 лет.

Ранее не публиковавшееся видео из личного архива выложила в инстаграм сестра Жанны Фриске Наталья.

Мальчик в возрасте года-двух играет с собакой, смеется и вспоминает маму, показывая на ее портрет.

«Мой маленький принц, с твоим днём тебя, Очень скучаем по тебе! Пусть тебя окружают только добрые и искрение люди»», — написала она, поздравив племянника с днем рождения.

Сейчас Платон живет со своим отцом, Дмитрием Шепелевым и носит его фамилию. Родственники Жанны Фриске говорят, что им не дают видеться с мальчиком. Певица родила сына 7 апреля 2013 года. После родов она начала жаловаться на головные боли.

Медики диагностировали глиобластому, неоперабельную опухоль головного мозга. Фриске лечилась в России, США и Китае, но ей становилось хуже. Певица впала в кому и умерла летом 2015 года.