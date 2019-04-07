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Внучка Елизаветы Второй хочет обручиться с миллионером 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Британская принцесса Беатрис, которая является внучкой королевы Елизаветы II, может выйти замуж за миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник из близких друзей принцессы. По данным собеседника издания, пара некоторое время живёт вместе и уже открыто говорит о свадьбе. Источник отметил, что торжество может состояться в 2019 или 2020 году.
О романе Беатрис и 34-летнего владельца строительной компании Эдоардо заговорили в ноябре 2018-го, когда они открыто появились на публике, держась за руки. В 2016-м 30-летняя принцесса рассталась с предыдущим возлюбленным Дейвом Кларком после 10-ти лет отношений.
Ранее News.ru писал, что, по мнению британских экспертов, Кейт Миддлтон намеренно подстроила знакомство с принцем Чарльзом.
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