Внучка Елизаветы Второй хочет обручиться с миллионером

Британская принцесса Беатрис, которая является внучкой королевы Елизаветы II , может выйти замуж за миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник из близких друзей принцессы. По данным собеседника издания, пара некоторое время живёт вместе и уже открыто говорит о свадьбе. Источник отметил, что торжество может состояться в 2019 или 2020 году.

О романе Беатрис и 34-летнего владельца строительной компании Эдоардо заговорили в ноябре 2018-го, когда они открыто появились на публике, держась за руки. В 2016-м 30-летняя принцесса рассталась с предыдущим возлюбленным Дейвом Кларком после 10-ти лет отношений.