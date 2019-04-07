«Любим тебя!»: Алдонин выложил видео играющей на рояле дочери

Дочь Юлии Началовой, 12-летняя Вера, впервые показалась на публике после похорон матери. Ее отец, футболист Евгений Алдонин, выложил в инстаграм видео, где она играет на рояле.

«Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!», — написал Алдонин.

Подписчики похвалили девочку за игру на рояле и пожелали ей «терпенья и сил пережить такую утрату».

Ранее сообщалось, что Вера незадолго до смерти матери подарила ей рисунок с дельфином.

«Незадолго до ее ухода ее дочка нарисовала дельфинчика и подарила ей. И Юля говорила, что этот дельфин такой же, как из ее детского сна», — поведала певица Катя Лель.

Юлия Началова умерла в середине марта в Москве. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, возникшая на фоне сепсиса. Врачи провели операцию, но спасти женщину не смогли. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище, ей было 38 лет.