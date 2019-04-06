Панин рассказал про «злобных уродцев» в России и не стал перед ними извиняться

В своем недавнем посте в Instagram он назвал россиян «злобными уродцами, ненавидящих всех вокруг себя».

Актер Алексей Панин на мероприятии Patriki Fashion Weekend рассказал «Звезде», кого считает из россиян «злобными уродцами» и почему не будет извиняться перед ними.

Напомним, Панин постоянно негативно высказывается о России и ее жителях. В своем недавнем посте в Instagram он назвал россиян «злобными уродцами, ненавидящих всех вокруг себя» после того, как якобы увидел комментарии в адрес актрисы Натальи Крачковской , а также, по его мнению, безразличие людей по отношению к больной девочке Ксюше, о которой актер также опубликовал сообщение.

Правда, вскоре гневный пост про российское окружение Панин удалил.

На вопрос «Звезды» о том, всех ли россиян Панин считает «уродцами», актер ответил, что «не ругал всех россиян в массе» и говорил о вполне конкретных вещах.

«Я ругал людей, которые позволяют себе призывать уничтожать геев и лесбиянок, я ругал людей, который выбрасывают помойку из окна машины на Садовом кольце, я ругал людей, которые больных детишек с ДЦП позволяют себе называть уродами. Я говорил об этом», — рассказал Панин.

Актер утверждает, что говорил о хамстве, злости и агрессии, называя пользователей Сети «злобными уродцами».

При этом на предложение «Звезды» извиниться перед теми, кого Панин по случайности оскорбил на просторах Instagram, он ответил, что «ни перед кем не собирается извиняться».

«Я оскорбил конкретных людей, о которых я сказал. Ни один адекватный нормальный человек на меня не обиделся», — уверен Панин.

Панин утверждает, что все звездное окружение поддерживает его позицию, однако считает, что высказывать ее нужно за пределами России. Однако на соответствующий вопрос «Звезды» актер ответил, что уезжать из страны он не собирается.