Леонтьев отменил концерты

Валерий Леонтьев признался, что заболел и отменил два концерта.

Певец Валерий Леонтьев перенес концерты в волжских городах из-за недомогания. Об этом он написал в инстаграме

«Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите — «Я вернусь!» P. S. Мёд и малина имеются»

В середине апреля у артиста запланированы гастроли в Твери и Рыбинске. Судя по внешнему виду, Леонтьев находится в неплохой физической форме, при том, что в марте ему исполнилось 70 лет.

Эстрадная звезда не первый раз отменяет концерты из-за болезни. В прошлом году, осенью, Леонтьев не смог поучаствовать в конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи. Певец заявил, что врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили выходить на сцену. По данным СМИ, Леонтьеву вызвали скорую в сочинский отель, где он остановился.