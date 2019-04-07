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Леонтьев отменил концерты 

Рамблер + ещё 17 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Валерий Леонтьев признался, что заболел и отменил два концерта.
Певец Валерий Леонтьев перенес концерты в волжских городах из-за недомогания. Об этом он написал в инстаграме.
«Не будем ждать домыслов прессы — я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите — «Я вернусь!» P. S. Мёд и малина имеются»
В середине апреля у артиста запланированы гастроли в Твери и Рыбинске. Судя по внешнему виду, Леонтьев находится в неплохой физической форме, при том, что в марте ему исполнилось 70 лет.
Эстрадная звезда не первый раз отменяет концерты из-за болезни. В прошлом году, осенью, Леонтьев не смог поучаствовать в конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи. Певец заявил, что врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили выходить на сцену. По данным СМИ, Леонтьеву вызвали скорую в сочинский отель, где он остановился.
Шоу-бизнес , Валерий Леонтьев
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