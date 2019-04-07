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«Интрижку» Собчак и Богомолова высмеял резидент Comedy club. «Это разорвало, талантливо!» 

Ura.Ru 17 минут назад
Фото: URA.RU
Резидент шоу Comedy club Гарик Харламов спел песню о возможном романе экс-кандидата в президенты, телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. В сценическом образе барда Эдуарда Сурового Харламов до конца держал интригу, не раскрывая имен героев песни.
«Вы спросите, наверное, что это за песня? И кого я вам вот это показал? Я даже не знаю, наверное не знаю, возможно, Богомолов и Собчак», — завершает произведение Харламов. Видео резидент Comedy club выложил на своей странице в Instagram.
В шуточном произведении комик постарался высмеять женщин, которые на словах сопротивляются своему ухажеру, однако на деле полностью идут у него на поводу. Подписчики Харламова назвали песню лучшим произведением, которое они слышали за последнее время от комика.
«Суровый о Собчак — это разорвало, талантливо!», — пишет dmitriyzakharchenko. «Хочется стереть себе память и просмотреть заново», — оценил песню mirabellanigai. «Весь день седня напеваю НУ Я ДАЖЕ НЕ ЗНАААЮ? Гарик, красав!», — признается kovalenko456.
Собчак и Богомолов недавно перестали скрывать свой роман. Пара вместе появляется на публике, причем влюбленные не стесняются демонстрировать свои чувства. Супруг Собчак — Максим Виторган, с котором телеведущая еще не оформила развод, избил режиссера рядом с кафе на улице. Позже Виторган и Собчак в своих instagram-аккаунтах объявили о расставании.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Гарик Харламов , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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