«Интрижку» Собчак и Богомолова высмеял резидент Comedy club. «Это разорвало, талантливо!»

«Вы спросите, наверное, что это за песня? И кого я вам вот это показал? Я даже не знаю, наверное не знаю, возможно, Богомолов и Собчак», — завершает произведение Харламов. Видео резидент Comedy club выложил на своей странице в Instagram.

В шуточном произведении комик постарался высмеять женщин, которые на словах сопротивляются своему ухажеру, однако на деле полностью идут у него на поводу. Подписчики Харламова назвали песню лучшим произведением, которое они слышали за последнее время от комика.

«Суровый о Собчак — это разорвало, талантливо!», — пишет dmitriyzakharchenko. «Хочется стереть себе память и просмотреть заново», — оценил песню mirabellanigai. «Весь день седня напеваю НУ Я ДАЖЕ НЕ ЗНАААЮ? Гарик, красав!», — признается kovalenko456.