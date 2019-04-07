Отказ в призыве в армию из-за татуировок объяснили в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин пояснил, что люди с татуировками имеют слишком "богатый внутренний мир" для службы в суровых армейских условиях, передает РИА "Новости".

"Когда человек делает татуировки на лице, медкомиссия тоже, мягко говоря, считает, что у человека не отклонения, но какая-то есть определенная особенность", — сказал Шерин.

По его словам, решение по рэперу Ивану Дремину, известному по псевдониму Face, является нормальным явлением.

Шерин отметил, что по той же причине было отказано в призыве российскому рэперу Тимуру Юнусову , известному как Тимати.

"Но самое страшное — ему нужно будет в руки дать оружие. И здесь возникает вопрос, что произойдет с человеком, когда у него в руках появится оружие. Поэтому по Тимати было такое же решение принято. Люди, которые наносят татуировки на тело, а у Тимати, по-моему, 80% тела в татуировках, именно по этой причине было принято решение его не брать в армию", — заявил Шерин.

Ранее председатель военно-врачебной комиссии военкомата в Башкирии Борис Усатов объяснил, по какой причине рэпера Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face, не взяли в армию.