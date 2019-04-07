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Отказ в призыве в армию из-за татуировок объяснили в Госдуме 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин пояснил, что люди с татуировками имеют слишком "богатый внутренний мир" для службы в суровых армейских условиях, передает РИА "Новости".
"Когда человек делает татуировки на лице, медкомиссия тоже, мягко говоря, считает, что у человека не отклонения, но какая-то есть определенная особенность", — сказал Шерин.
По его словам, решение по рэперу Ивану Дремину, известному по псевдониму Face, является нормальным явлением.
Шерин отметил, что по той же причине было отказано в призыве российскому рэперу Тимуру Юнусову, известному как Тимати.
"Но самое страшное — ему нужно будет в руки дать оружие. И здесь возникает вопрос, что произойдет с человеком, когда у него в руках появится оружие. Поэтому по Тимати было такое же решение принято. Люди, которые наносят татуировки на тело, а у Тимати, по-моему, 80% тела в татуировках, именно по этой причине было принято решение его не брать в армию", — заявил Шерин.
Ранее председатель военно-врачебной комиссии военкомата в Башкирии Борис Усатов объяснил, по какой причине рэпера Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face, не взяли в армию.
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Шоу-бизнес , Армия , Тимати , Александр Шерин , Госдума , РИА Новости
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