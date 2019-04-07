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Лобода пристыдила школьника с Урала, расплакавшегося на «Голосе». «Ох, какие сентиментальные» 

Ura.Ru 58 минут назад
Фото: URA.RU
Певица Светлана Лобода упрекнула в излишней чувствительности уральца, расплакавшегося на шоу «Голос. Дети». Артист из Пермского края не сдержал слез, когда узнал, что не прошел в следующий тур шестого сезона популярного телепроекта.
«Мужчины плачут только от счастья», — сказала Лобода уральскому исполнителю, который не смог сдержать чувств.
«Ох, какие сентиментальные у вас дети, непросто вам будет», — обратилась певица к наставнику пермского артиста Валерию Меладзе.
Уралец уступил место в следующем туре своему сопернику из Казахстана. Трио, в которое вошли пермяк, уроженец Казахстана и артист из Тюмени, исполнило песню Муслима Магомаева «Синяя вечность». В этот день пермский артист отмечал свой 13-й день рождения. К финалу песни Меладзе, Лодоба и певица Пелагея встали со своих мест. Зал также бурно отреагировал на выступление мальчиков.
«Вы все очень музыкальные», — сказал Меладзе.
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Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Муслим Магомаев , Светлана Лобода , Пермский Край
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