В военкомате заподозрили у рэпера Face психические расстройства

Рэп-исполнитель Иван Дремин, более известный под псевдонимом Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице. Врачи заподозрили у 21-летнего рэпера некоторые отклонения в психике. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты» со ссылкой на председателя комиссии Бориса Усатова.

«Такие татуировки — уже признак психического расстройства. Например, был рэпер Face, который не прошел медицинское освидетельствование», — цитирует издание своего собеседника.

Представитель военкомата подчеркнул, что в армию 21-летний юноша не пошел не только из-за татуировок. Медики обнаружили у него ряд заболеваний, названия которых Усатов называть не стал.

Также представитель военкомата добавил, что, кроме рэп-исполнителя, с татуировками на лице приходили и другие. Их на военную службу тоже не взяли.