Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В военкомате заподозрили у рэпера Face психические расстройства 

360tv.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: instagram.com/facepublicenemy
Рэп-исполнитель Иван Дремин, более известный под псевдонимом Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице. Врачи заподозрили у 21-летнего рэпера некоторые отклонения в психике. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты» со ссылкой на председателя комиссии Бориса Усатова.
«Такие татуировки — уже признак психического расстройства. Например, был рэпер Face, который не прошел медицинское освидетельствование», — цитирует издание своего собеседника.
Представитель военкомата подчеркнул, что в армию 21-летний юноша не пошел не только из-за татуировок. Медики обнаружили у него ряд заболеваний, названия которых Усатов называть не стал.
Также представитель военкомата добавил, что, кроме рэп-исполнителя, с татуировками на лице приходили и другие. Их на военную службу тоже не взяли.
360tv.ru: последние новости
Менеджер показала фрагмент последнего клипа Началовой Бывшую ассистентку Роулинг оштрафовали за мошенничество «Принадлежал к плеяде лучших в мире»: в Госдуме назвали смерть Георгия Данелии невосполнимой утратой
Шоу-бизнес , Армия , Башкортостан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Страна погрузилась в хаос»: Лавров осудил НАТО116
«Их ночной кошмар может стать реальностью»44
«Психиатра забыли»: в Сети высмеяли Зеленского и Порошенко7
В Москве резко потеплеет
Больше, чем у Пугачевой: Лолита похвасталась пенсией3
Видео
«Вы все подохнете!» Врач устроила истерику в Подмосковье
Происшествия Статьи
«Окажется, что Зеленский — сын Порошенко»
Общество
Раскрыти подробности жизни убитой в Донбассе «Ведьмы»
В мире
Порошенко сделал заявление по дебатам с Зеленским
В мире Украина
«Психиатра забыли»: в Сети высмеяли Зеленского и Порошенко
В мире Украина
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
«Всю ночь плакал» Кикабидзе отреагировал на смерть Данелии
Общество
Минобороны впервые показало военную базу в Арктике
Армия Войска
Неизвестный открыл стрельбу около Казанского кремля
Происшествия Криминал
Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение