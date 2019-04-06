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«Поздравьте меня»: Лолита раскрыла размер своей пенсии 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Российская певица Лолита Милявская рассказала, что стала пенсионеркой. О том, сколько она теперь получает ежемесячно, певица сообщила в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
В программе обсуждался предстоящий сольный концерт 55-летней певицы.
«Поздравьте меня, я недавно получила пенсию — 21 тысяча, — улыбнулась певица. — Поэтому я понимаю: мы не остановимся на концерте 55 с половиной, 60, 70».
«Ну надо, чтобы пенсия росла, да», — заявил Ургант
Ранее стало известно, что до недавнего времени Алла Пугачева получала пенсию 17 тысяч рублей. Однако за счет надбавки в 30 тысяч рублей за звание Народной артистки певица получает 47 тыс. руб.
Шоу-бизнес , Видео , Лолита Милявская , Алла Пугачева
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