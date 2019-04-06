«Поздравьте меня»: Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита Милявская рассказала, что стала пенсионеркой. О том, сколько она теперь получает ежемесячно, певица сообщила в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

В программе обсуждался предстоящий сольный концерт 55-летней певицы.

«Поздравьте меня, я недавно получила пенсию — 21 тысяча, — улыбнулась певица. — Поэтому я понимаю: мы не остановимся на концерте 55 с половиной, 60, 70».

«Ну надо, чтобы пенсия росла, да», — заявил Ургант