Больше, чем у Пугачевой: Лолита похвасталась своей пенсией

Российская певица Лолита Милявская похвасталась своей пенсией. По словам певицы, ее пенсия составляет 21 тысячу рублей. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» 5 апреля. «Поздравьте меня, я недавно получила пенсию — у меня 21 тысяча», — заявила Лолита. Она добавила, что не собирается приостанавливать свою музыкальную карьеру. Ранее «URA.RU» сообщало, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева получает пенсию 17 тысяч рублей. Самая высокую пенсию среди отечественных звезд получает певица София Ротару — 35 тысяч рублей.