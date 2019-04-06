Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больше, чем у Пугачевой: Лолита похвасталась своей пенсией 

Ura.Ru + ещё 1 33 минуты назад
Российская певица Лолита Милявская похвасталась своей пенсией. По словам певицы, ее пенсия составляет 21 тысячу рублей. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» 5 апреля.
«Поздравьте меня, я недавно получила пенсию — у меня 21 тысяча», — заявила Лолита.
Она добавила, что не собирается приостанавливать свою музыкальную карьеру.
Ранее «URA.RU» сообщало, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева получает пенсию 17 тысяч рублей. Самая высокую пенсию среди отечественных звезд получает певица София Ротару — 35 тысяч рублей.
Ura.Ru: последние новости
Волочкова обиделась на Собчак, которая шарилась в ее доме Шнуров высмеял правительство за отказ от «умных счетчиков» Сергею Лазареву достался «несчастливый» номер на «Евровидении»
Шоу-бизнес , Видео , Лолита Милявская , София Ротару , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Страна погрузилась в хаос»: Лавров осудил НАТО116
«Их ночной кошмар может стать реальностью»44
«Психиатра забыли»: в Сети высмеяли Зеленского и Порошенко7
В Москве резко потеплеет
Раскрыти подробности жизни убитой в Донбассе «Ведьмы»36
Видео
«Вы все подохнете!» Врач устроила истерику в Подмосковье
Происшествия Статьи
«Окажется, что Зеленский — сын Порошенко»
Общество
Раскрыти подробности жизни убитой в Донбассе «Ведьмы»
В мире
Порошенко сделал заявление по дебатам с Зеленским
В мире Украина
«Психиатра забыли»: в Сети высмеяли Зеленского и Порошенко
В мире Украина
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
«Всю ночь плакал» Кикабидзе отреагировал на смерть Данелии
Общество
Минобороны впервые показало военную базу в Арктике
Армия Войска
Неизвестный открыл стрельбу около Казанского кремля
Происшествия Криминал
Опасный маневр: Меркель дала сигнал Порошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение