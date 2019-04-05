Гомофобная шутка: высказывание Дробыша привело к скандалу на «Евровидении»

Рейтинг представительницы Беларуси на конкурсе «Евровидение» резко упал после гомофобной шутки российского продюсера Виктора Дробыша , пишет «Московский комсомолец».

Комментируя в соцсети «ВКонтакте» новость о том, что в Брунее ввели смертную казнь посредством забивания камнями за гомосексуальность, Дробыш написал:

«Ну, наконец-то! Теперь у меня есть мечта, чтобы на «Евровидении» победил артист из Брунея и этот конкурс поехал в Бруней. И всё! Шоубизик поменяется. Появятся новые лица».

Вскоре администраторы соцсетей удалили публикацию Дробыша «за нарушение правил сетевого сообщества», однако заявление продюсера уже успело распространиться в среде участников и зрителей «Евровидения», после чего букмекеры зафиксировали резкое обрушение певицы Зены из Белоруссии, чей номер Like it продюсировал Дробыш.

Через некоторое время Дробыш записал видеообращение под музыку группы Queen, в котором заявил, что пошутил и не собирался никого обидеть.

Продюсер заметил, что у него «огромное количество друзей геев и лесбиянок, все ко мне относятся с уважением, а вот люди, которые занимаются пропагандой гомосексуализма, конечно, напряглись. Никому не желаю зла, любите друг друга».