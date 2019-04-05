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Гомофобная шутка: высказывание Дробыша привело к скандалу на «Евровидении» 

Рамблер 1 час назад
Рейтинг представительницы Беларуси на конкурсе «Евровидение» резко упал после гомофобной шутки российского продюсера Виктора Дробыша, пишет «Московский комсомолец».
Комментируя в соцсети «ВКонтакте» новость о том, что в Брунее ввели смертную казнь посредством забивания камнями за гомосексуальность, Дробыш написал:
«Ну, наконец-то! Теперь у меня есть мечта, чтобы на «Евровидении» победил артист из Брунея и этот конкурс поехал в Бруней. И всё! Шоубизик поменяется. Появятся новые лица».
Вскоре администраторы соцсетей удалили публикацию Дробыша «за нарушение правил сетевого сообщества», однако заявление продюсера уже успело распространиться в среде участников и зрителей «Евровидения», после чего букмекеры зафиксировали резкое обрушение певицы Зены из Белоруссии, чей номер Like it продюсировал Дробыш.
Через некоторое время Дробыш записал видеообращение под музыку группы Queen, в котором заявил, что пошутил и не собирался никого обидеть.
Продюсер заметил, что у него «огромное количество друзей геев и лесбиянок, все ко мне относятся с уважением, а вот люди, которые занимаются пропагандой гомосексуализма, конечно, напряглись. Никому не желаю зла, любите друг друга».
Как напоминает «МК», в 2011 году участник «Евровидения» от России Алексей Воробьев пообещал «дать в морду любому, кто попытается пристроиться к нему сзади», после чего с треском провалился на конкурсе, заняв итоговое 16 место.
Комментарии85
Шоу-бизнес , Алексей Воробьев , Виктор Дробыш , Московский комсомолец , Бруней
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