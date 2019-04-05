Брухунова выступила в роли эксперта на телешоу

«Петросян расцвел»: Брухунову смутили на «Первом канале»

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приняла участие в «Модном приговоре» в качестве эксперта. Как сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на эфир «Первого канала», героиня передачи заговорила о Петросяне, смутив его помощницу.

Новый выпуск программы назвали «Когда жена не в дочери, а в сыновья годится». Он был посвящен паре с большой разницей в возрасте, в которой муж мечтает, чтобы жена начала одеваться женственно.

Брухунова задала героине вопросы об их с мужем отношениях. Женщина заявила, что она во многом повлияла на супруга, как и Брухунова на Петросяна.

«С вами же Евгений Ваганович просто расцвел», — заявила женщина.

«Телепрограмма» отмечает, что эти слова смутили Брухунову. Она ничего не ответила героине, все люди в студии замолчали, после чего участники съемок вернулись к обсуждению героини.

В прошлом году суд расторг брак Петросяна и юмористки Елены Степаненко . СМИ называли новой спутницей 73-летнего артиста его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову. В программе «Эксклюзив» на «Первом канале» она заявила, что Петросян для нее — «очень близкий человек».

Брухунова рассказала, что в их случае не применимо выражение «история любви», так как между ними не было «вспышки как в молодости», но возник «душевный комфорт».