Брухунова выступила в роли эксперта на телешоу

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«Петросян расцвел»: Брухунову смутили на «Первом канале» 

Рамблер 2 часа назад
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приняла участие в «Модном приговоре» в качестве эксперта. Как сообщает «Телепрограмма» со ссылкой на эфир «Первого канала», героиня передачи заговорила о Петросяне, смутив его помощницу.
Новый выпуск программы назвали «Когда жена не в дочери, а в сыновья годится». Он был посвящен паре с большой разницей в возрасте, в которой муж мечтает, чтобы жена начала одеваться женственно.
Брухунова задала героине вопросы об их с мужем отношениях. Женщина заявила, что она во многом повлияла на супруга, как и Брухунова на Петросяна.
«С вами же Евгений Ваганович просто расцвел», — заявила женщина.
«Телепрограмма» отмечает, что эти слова смутили Брухунову. Она ничего не ответила героине, все люди в студии замолчали, после чего участники съемок вернулись к обсуждению героини.
В прошлом году суд расторг брак Петросяна и юмористки Елены Степаненко. СМИ называли новой спутницей 73-летнего артиста его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову. В программе «Эксклюзив» на «Первом канале» она заявила, что Петросян для нее — «очень близкий человек».
Брухунова рассказала, что в их случае не применимо выражение «история любви», так как между ними не было «вспышки как в молодости», но возник «душевный комфорт».
Комментарии7
Шоу-бизнес , Видео , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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