Фролов не забрал иск: кто вступится за дочь Началовой

Ранее суд на полгода остановил разбирательства по делу о квартире Началовой до определения правопреемников певицы. По словам Сурова, родственники рассчитывали, что хоккеист Александр Фролов откажется от исковых требований, но этого не произошло.

Адвокат подчеркнул, что дочь является наследником первой очереди, поэтому «все ляжет на нее». Суров заявил, что девочке поможет Алдонин.

«У Веры есть папа, который является опекуном. Он будет ее интересы представлять в суде», — пояснил адвокат.

Началова состояла с Фроловым в незарегистрированном браке в 2011-2016 годах. В это время они жили в четырёхкомнатной московской квартире. Квартира досталась певице от второго мужа — Алдонина.

Как писал «Московский комсомолец», Фролов передал Началовой 20 миллионов рублей, чтобы выкупить половину квартиры. Получение денег она подтвердила распиской. Через два года после этого певица заявила, что была в замешательстве, заключая сделку, и решила оспорить ее в суде. Однако за месяц до смерти она отозвала иск, и в дело включилось нижегородское ООО «Весенние инвестиции».

По версии адвокатов Фролова, Началова переуступила некие права нижегородской компании, чтобы дело было подсудно нижегородскому суду. Там работает человек, с которым у певицы были близкие отношения. В декабре 2018-го компания обратилась с иском в суд о взыскании с Фролова и Началовой более 25 миллионов рублей. Представители спортсмена считают, что она выступала в качестве ответчика «для отвода глаз».

Фролов обратился в суд с требованием признать договор цессии (сделка по передачи какого-либо материального обязательства) Началовой с ООО недействительным. По словам его адвокатов, у хоккеиста в этом судебном споре только одна цель — защититься от необоснованных требований.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019-го на 39-м году жизни.