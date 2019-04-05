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«Сколько дискуссий у нас было!»: Дибров раскрыл малоизвестные факты о работе Пригожина на Первом канале 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Фото: teleprogramma.pro
По словам телеведущего, он часто вступал в полемику с продюсером.
Известный телеведущий Дмитрий Дибров на своей страничке в Instagram озвучил малоизвестные факты о работе продюсера Иосифа Пригожина на Первом канале. «Некоторое время Иосиф возглавлял всю музыкальную работу на Первом канале, тогда еще ОРТ. Сколько дискуссий у нас было!» — отметил Дибров.
По его словам, именно Иосиф Пригожин бился за то, чтобы главный канал страны был проповедником сложных музыкальных форм — джаза, фьюжн, кроссгрэйда. Также он отметил, что сейчас лицо продюсера буквально сияет, когда его жена, певица Валерия, выступает на сцене Альберт-Холла и поет с Морисом Гиббом. Это место, как считает Дибров, является меккой для любого битломана.
Также Дибров похвалил сына Валерии Арсения Шульгина, которому аплодируют во время выступлений в Вене. Сам он вместе с женой Полиной видел молодого человека за фортепиано и остался в полном восторге от его исполнения.
«С Днем рождения, мой любимый соратник. Господь все видит, теперь ты знаешь! Вот, собственно, что написано у меня на лице в этот момент», — отметил Дмитрий Дибров, который опубликовал фотографию с юбилея продюсера. Несколько дней назад продюсеру исполнилось 50 лет. Отметим, что на снимке Дибров стоит с Пригожиным и Валерией, но почему-то без своей супруги, с которой, кстати, несколько дней назад он отметил десятилетие совместной жизни.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Морис Гибб , Дмитрий Дибров , Иосиф Пригожин , Валерия
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