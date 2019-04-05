«Сколько дискуссий у нас было!»: Дибров раскрыл малоизвестные факты о работе Пригожина на Первом канале

По словам телеведущего, он часто вступал в полемику с продюсером.

Известный телеведущий Дмитрий Дибров на своей страничке в Instagram озвучил малоизвестные факты о работе продюсера Иосифа Пригожина на Первом канале. «Некоторое время Иосиф возглавлял всю музыкальную работу на Первом канале, тогда еще ОРТ. Сколько дискуссий у нас было!» — отметил Дибров.

По его словам, именно Иосиф Пригожин бился за то, чтобы главный канал страны был проповедником сложных музыкальных форм — джаза, фьюжн, кроссгрэйда. Также он отметил, что сейчас лицо продюсера буквально сияет, когда его жена, певица Валерия , выступает на сцене Альберт-Холла и поет с Морисом Гиббом . Это место, как считает Дибров, является меккой для любого битломана.

Также Дибров похвалил сына Валерии Арсения Шульгина, которому аплодируют во время выступлений в Вене. Сам он вместе с женой Полиной видел молодого человека за фортепиано и остался в полном восторге от его исполнения.