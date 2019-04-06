Жена Алека Болдуина боится потерять ребенка

35-летняя супруга Алека Болдуина Хилари Томас ждет пятого ребенка, но опасается, что может потерять его. Соответствующее предупреждение многодетная мама услышала от врачей. Об этом она написала в своем микроблоге под снимком, на котором она придерживает едва округлившийся животик. Хилари призналась, что не хочет утаивать проблему, поскольку такая открытость может помочь кому-то справиться с похожей проблемой.

Напомним, это не первый брак сердцееда Алека Болдуина. Он уже состоял ранее в браке с секс-символом 80-х Ким Бейсингер , но не смог стать примерным семьянином. Совсем иначе его отношения сложились с инструктором по йоге Хилари Томас. Супруги уже имеют троих сыновей и дочь и вновь ждут пополнения.

По словам Хилари, эмбрион развивается медленно и имеет очень слабое сердцебиение. Шансы выносить ребенка очень малы. Признания женщины тронули пользователей. Многие в комментариях к посту поделились и своей печальной историей.

При этом Хилари уже рассказала своим детям, что стала вновь матерью, а также поблагодарила врачей за помощь и поддержку.

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