Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана. Как сообщил в четверг журнал Billboard, на данный момент он восстанавливается после хирургического вмешательства в одной из клиник Нью-Йорка.
Издание уточняет со ссылкой на собственные источники, что 75-летний рок-музыкант все еще находится под надзором врачей, однако чувствует себя хорошо. По данным журнала, Джаггер может быть выписан уже через неделю. При этом, как сообщал ранее портал Drudge Report, ожидается, что Джаггер полностью восстановит свое здоровье и вновь выйдет на сцену лишь к лету.
В понедельник Джаггер в Twitter сообщил, что The Rolling Stones отложила концертный тур по городам США и Канады. С 20 апреля по 29 июля группа должна была дать 17 концертов в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии и других городах.
Группа The Rolling Stones, образованная почти 57 лет назад, в 1960-е годы была главным конкурентом The Beatles.
За полвека существования коллектив выпустил около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом свыше 250 млн экземпляров. Последний студийный альбом группы, получивший название Blue & Lonesome, вышел в свет в декабре 2016 года.
ТАСС: последние новости
Оззи Осборн отложил мировое турне на год Ассоциация остеопатов попросила извинений от ведущих передачи "Жить здорово!" Тело Алексея Булдакова отправят на родину 4 апреля
Комментарии4
Шоу-бизнес , Видео , Мик Джаггер , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия призвала исключить Эстонию из ООН
После дождичка в четверг: весна готовит сюрпризы
Эрдоган выполнил ультиматум Путина
«Тор-М2» испытали в реальном бою
НАТО раскрыло планы на Черное море
Видео
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Зеленский сдал анализы перед дебатами
В мире Украина
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
В мире Украина
После дождичка в четверг: весна готовит сюрпризы
Погода Статьи
Подруга Булдакова рассказала подробности его смерти
Шоу-бизнес
В ТЦ Москвы прорвало гигантский аквариум
Происшествия
Челябинец «подарил» губернатору квартиру в бараке
Общество
В Москве из окна гостиницы выбросили 21 миллион рублей
Происшествия
Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Общество
Венесуэла снова попросила помощи у России
Латинская Америка В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение