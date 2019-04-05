СМИ: Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана

Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана. Как сообщил в четверг журнал Billboard, на данный момент он восстанавливается после хирургического вмешательства в одной из клиник Нью-Йорка

Издание уточняет со ссылкой на собственные источники, что 75-летний рок-музыкант все еще находится под надзором врачей, однако чувствует себя хорошо. По данным журнала, Джаггер может быть выписан уже через неделю. При этом, как сообщал ранее портал Drudge Report, ожидается, что Джаггер полностью восстановит свое здоровье и вновь выйдет на сцену лишь к лету.

В понедельник Джаггер в Twitter сообщил, что The Rolling Stones отложила концертный тур по городам США и Канады. С 20 апреля по 29 июля группа должна была дать 17 концертов в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии и других городах.

Группа The Rolling Stones, образованная почти 57 лет назад, в 1960-е годы была главным конкурентом The Beatles.

За полвека существования коллектив выпустил около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом свыше 250 млн экземпляров. Последний студийный альбом группы, получивший название Blue & Lonesome, вышел в свет в декабре 2016 года.