Накануне стало известно, что ушел из жизни легендарный режиссер Георгий Данелия. Причиной смерти 88-летнего мастера стала острая сердечная и дыхательная недостаточность. О том, что кинодеятель чувствует себя плохо, было известно относительно давно, но все же известие о том, что Данелии больше нет с нами стало потрясением для многих его коллег.
Пронзительный пост на своей странице в социальной сети Instgaram по поводу этого написал актер, шоумен и ведущий Иван Ургант. Примечательно, что слова признаний заслуг и таланта он написал, используя названия картин, снятых режиссером.
«Честный, благородный, добрый, смешной и грустный. Наш общий. Мой личный. Георгий Данелия. Не горюй…А у меня не получается не горевать. Я это Валико, Бузыкин, Бенджамен Глонти, Афоня, Гедеван Александрович, дядя Вова и Уэф. Я шагаю по Москве, в которой больше нет Вас», — пишет Иван.
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Честный, благородный, добрый, смешной и грустный. Наш общий. Мой личный. Георгий Данелия. Не горюй…А у меня не получается не горевать. Я это Валико, Бузыкин, Бенджамен Глонти, Афоня, Гедеван Александрович, дядя Вова и Уэф. Я шагаю по Москве в которой больше нет Вас. А Вы в моём сердце. Ведь о том, что у меня оно есть я узнал посмотрев Ваши фильмы.