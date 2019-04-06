Максим Фадеев обвинил современное общество в деградации

Известный продюсер Максим Фадеев на своей страничке в Instagram нелестно высказался о современном обществе. Он заметил, что у любого человека в душе есть «кодекс» чести и правил поведения. У каждого, как считает продюсер, он может быть разным и в этом нет ничего плохого.

«Но то, что я вижу сегодня, это деградация всех традиций и уклада, которые были построены нашими отцами. Кто-то скажет плевать… Наверно! Но я так не могу. Я хочу построить школу и учить детей музыке. Учить их петь и думать. Эх…А ведь эта мечта не за горами!», — отметил продюсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 5 Апр 2019 в 10:02 PDT Добавим, что Максим Фадеев — крайне противоречивая фигура в мире шоу-бизнеса. Одни исполнители его очень сильно любят. К примеру, экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина не раз заявляла, что своей успешной карьерой на сцене обязана именно Фадееву. Однако есть и те, кто обвиняет его во всех смертных грехах. Так певица Линда, которая была очень популярна в девяностых годах, ранее отмечала, что продюсер не давал ей общаться с журналистами. Все интервью акулам пера он давал сам.

Линда, которая, кстати, раскрутилась и стала успешной певицей благодаря деньгам своих состоятельных родителей, говорила, что Фадеев создал вокруг нее образ девушки, которая употребляет наркотики. В интервью продюсер всячески намекал, что у певицы проблемы с запрещенными препаратами. Позже стало известно, что Линда никогда баловалась наркотиками.