Причиной смерти кинорежиссера Георгия Данелии стала остановка сердца. Об этом агентству «Москва» рассказала супруга режиссера Галина Данелия.
Кинорежиссер скончался 4 апреля на 89-м году жизни.
В конце февраля Георгия Данелию госпитализировали с воспалением легких. Чтобы стабилизировать дыхание, врачи ввели его в искусственную кому.
По данным РЕН ТВ, за последние несколько дней состояние режиссера резко ухудшилось. У него развилась острая дыхательная и сердечная недостаточность.
Георгий Данелия снял фильмы «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и другие.