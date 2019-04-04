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Супруга режиссера Данелии назвала причину его смерти 

Рамблер + ещё 20 26 минут назад
Причиной смерти кинорежиссера Георгия Данелии стала остановка сердца. Об этом агентству «Москва» рассказала супруга режиссера Галина Данелия.
Умер режиссер Георгий Данелия
Кинорежиссер скончался 4 апреля на 89-м году жизни.
В конце февраля Георгия Данелию госпитализировали с воспалением легких. Чтобы стабилизировать дыхание, врачи ввели его в искусственную кому.
По данным РЕН ТВ, за последние несколько дней состояние режиссера резко ухудшилось. У него развилась острая дыхательная и сердечная недостаточность.
Георгий Данелия снял фильмы «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и другие.
Шоу-бизнес , Видео , Общество
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