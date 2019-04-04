Супруга режиссера Данелии назвала причину его смерти

Причиной смерти кинорежиссера Георгия Данелии стала остановка сердца. Об этом агентству «Москва» рассказала супруга режиссера Галина Данелия.

Кинорежиссер скончался 4 апреля на 89-м году жизни.

В конце февраля Георгия Данелию госпитализировали с воспалением легких. Чтобы стабилизировать дыхание, врачи ввели его в искусственную кому.

По данным РЕН ТВ, за последние несколько дней состояние режиссера резко ухудшилось. У него развилась острая дыхательная и сердечная недостаточность.

Георгий Данелия снял фильмы «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и другие.