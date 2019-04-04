Звезды шоу Comedy Woman учились на юристов, лингвистов и математиков-экономистов, а теперь зарабатывают миллион рублей за 15 минут и носят «Лабутены», сообщает «Комсомольская правда».
Юрист по образованию Екатерина Варнава стала профессиональной юмористкой благодаря КВН. Теперь она ведет телешоу на федеральных каналах, снимается в рекламе, а за один рекламный пост в инстаграме берет от 560 тысяч рублей.
Партнершей Варнавы по университетской команде КВН была другая участница Comedy Woman — Мария Кравченко. Размер ее заработков издание не приводит, однако отмечает, что коллекция ее туфель — «шикарна»: «Прада», «Джимми Чу», «Лабутены».
Не привело издание и размера гонораров «мамы» Comedy Woman — автора и продюсера программы Натальи Еприкян, математика-экономиста по образованию, — однако назвало — уже бывшей участницы шоу Натальи Медведевой: рекламный фотопост в инстаграме — 85 тысяч, видеопост — 120 тысяч.
Тем временем 15-минутное выступление Comedy Woman в полном составе, по данным «КП», стоит 15 тысяч евро, то есть 1,1 миллиона рублей.