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Миллион за 15 минут и «Лабутены»: сколько зарабатывают Comedy Woman 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Звезды шоу Comedy Woman учились на юристов, лингвистов и математиков-экономистов, а теперь зарабатывают миллион рублей за 15 минут и носят «Лабутены», сообщает «Комсомольская правда».
Юрист по образованию Екатерина Варнава стала профессиональной юмористкой благодаря КВН. Теперь она ведет телешоу на федеральных каналах, снимается в рекламе, а за один рекламный пост в инстаграме берет от 560 тысяч рублей.
Партнершей Варнавы по университетской команде КВН была другая участница Comedy Woman — Мария Кравченко. Размер ее заработков издание не приводит, однако отмечает, что коллекция ее туфель — «шикарна»: «Прада», «Джимми Чу», «Лабутены».
Не привело издание и размера гонораров «мамы» Comedy Woman — автора и продюсера программы Натальи Еприкян, математика-экономиста по образованию, — однако назвало — уже бывшей участницы шоу Натальи Медведевой: рекламный фотопост в инстаграме — 85 тысяч, видеопост — 120 тысяч.
Тем временем 15-минутное выступление Comedy Woman в полном составе, по данным «КП», стоит 15 тысяч евро, то есть 1,1 миллиона рублей.
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Шоу-бизнес , Мария Кравченко , Екатерина Варнава , Наталья Медведева , Комсомольская правда
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