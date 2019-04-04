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«Боюсь не проснуться»: сын Зверева рассказал о болезни 

Рамблер + ещё 5 12 часов назад
Сын стилиста Сергея Зверева стал героем нового выпуска «Прямого эфира», рассказал о проблемах со здоровьем и сложных отношениях с отцом. Анонс выпуска опубликован на YouTube.
Ведущий Андрей Малахов рассказал, что Сергей Зверев-младший устроил пикет на Байкале, чтобы привлечь внимание отца. В анонсе показали молодого человека с плакатом «Папа, помоги мне! Я нуждаюсь в твоей помощи».
Малахов отметил, что Зверев-старший в это время борется за спасение Байкала и не обращает внимания на сына.
Как пишут «Дни.ру», сын стилиста заявил, что у него начались проблемы с легкими.
«Я начал просыпаться с удушьем. <…> Я боюсь засыпать, потому что я не проснусь», — сказал он.
Молодой человек пояснил, что раньше страдал от астмы, но затем болезнь перешла «в другое русло», поэтому он хочет провериться в московских частных клиниках.
Также Зверев-младший пожаловался, что им с женой негде жить. Они хотят купить квартиру в подмосковной Коломне, но средств на это нет. По данным «Дней.ру», сын стилиста планирует судиться с отцом из-за доли в столичной квартире.
Также Зверев-младший рассказал, что не общается с родителем более двух лет. В прошлом году молодой человек отыскал свою биологическую мать. Уроженка Иркутска Виктория Парфенова рассказала, что отдала ребенка в детский дом, так как он родился восьмимесячным.
Парфенова пришла в студию «Прямого эфира» и поддержала Зверева-младшего. По ее словам, мальчик мог получить квартиру от государства, если бы стилист не забрал его из детдома.
Источник «СтарХита» в окружении стилиста рассказывал, что Зверев усыновил мальчика, когда тому было три года. Собеседник издания отмечал, что ребенок болел астмой, задыхался по ночам, но его лечили, и самочувствие улучшалось.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Зверев , Андрей Малахов , StarHit
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