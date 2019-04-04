«Боюсь не проснуться»: сын Зверева рассказал о болезни

Сын стилиста Сергея Зверева стал героем нового выпуска «Прямого эфира», рассказал о проблемах со здоровьем и сложных отношениях с отцом. Анонс выпуска опубликован на YouTube

Ведущий Андрей Малахов рассказал, что Сергей Зверев-младший устроил пикет на Байкале, чтобы привлечь внимание отца. В анонсе показали молодого человека с плакатом «Папа, помоги мне! Я нуждаюсь в твоей помощи».

Малахов отметил, что Зверев-старший в это время борется за спасение Байкала и не обращает внимания на сына.

Как пишут «Дни.ру», сын стилиста заявил, что у него начались проблемы с легкими.

«Я начал просыпаться с удушьем. <…> Я боюсь засыпать, потому что я не проснусь», — сказал он.

Молодой человек пояснил, что раньше страдал от астмы, но затем болезнь перешла «в другое русло», поэтому он хочет провериться в московских частных клиниках.

Также Зверев-младший пожаловался, что им с женой негде жить. Они хотят купить квартиру в подмосковной Коломне, но средств на это нет. По данным «Дней.ру», сын стилиста планирует судиться с отцом из-за доли в столичной квартире.

Также Зверев-младший рассказал, что не общается с родителем более двух лет. В прошлом году молодой человек отыскал свою биологическую мать. Уроженка Иркутска Виктория Парфенова рассказала, что отдала ребенка в детский дом, так как он родился восьмимесячным.

Парфенова пришла в студию «Прямого эфира» и поддержала Зверева-младшего. По ее словам, мальчик мог получить квартиру от государства, если бы стилист не забрал его из детдома.