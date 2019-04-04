Увезли из Монголии: где находится тело Булдакова

По словам собеседницы агентства, приготовления к похоронам уже начались. Точная дата и место похорон станут известны позже.

Алексей Булдаков скончался 3 апреля в Монголии. Ему было 68 лет. По разным данным, он находился в Улан-Баторе на гастролях или в качестве туриста. СМИ сообщали, что тело актера обнаружили в гостиничном номере.

Причиной смерти Булдакова называли острую сердечную недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов сообщал, что у актера оторвался тромб.

В Гильдии актеров кино России сообщили, что прощание с народным артистом состоится 8 апреля в московском Доме кино. Планируется, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище.