Увезли из Монголии: где находится тело Булдакова 

Утром 4 апреля тело актера Алексея Булдакова доставили в Москву из Монголии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Ольгу Кривенкову.
По словам собеседницы агентства, приготовления к похоронам уже начались. Точная дата и место похорон станут известны позже.
Алексей Булдаков скончался 3 апреля в Монголии. Ему было 68 лет. По разным данным, он находился в Улан-Баторе на гастролях или в качестве туриста. СМИ сообщали, что тело актера обнаружили в гостиничном номере.
Причиной смерти Булдакова называли острую сердечную недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов сообщал, что у актера оторвался тромб.
В Гильдии актеров кино России сообщили, что прощание с народным артистом состоится 8 апреля в московском Доме кино. Планируется, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище.