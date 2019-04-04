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Увезли из Монголии: где находится тело Булдакова 

Рамблер 29 минут назад
Утром 4 апреля тело актера Алексея Булдакова доставили в Москву из Монголии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Ольгу Кривенкову.
По словам собеседницы агентства, приготовления к похоронам уже начались. Точная дата и место похорон станут известны позже.
Алексей Булдаков скончался 3 апреля в Монголии. Ему было 68 лет. По разным данным, он находился в Улан-Баторе на гастролях или в качестве туриста. СМИ сообщали, что тело актера обнаружили в гостиничном номере.
Причиной смерти Булдакова называли острую сердечную недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов сообщал, что у актера оторвался тромб.
В Гильдии актеров кино России сообщили, что прощание с народным артистом состоится 8 апреля в московском Доме кино. Планируется, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Шоу-бизнес , Видео , Алексей Булдаков , Сергей Новожилов , Монголия , Москва
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