Лариса Долина за полмесяца потеряла двух очень близких людей

Думается, что сейчас состояние популярной исполнительницы не из лучших. Не так давно, 16 марта, скончалась известная певица Юлия Началова. У нее остановилось сердце на фоне стремительно развивающегося абсцесса. Долина — крестная ее дочери Веры Алдониной. Исполнительница приходила на все дни рождения к ребенку и очень помогала подруги в воспитании.

Однако на этом трагедии в жизни Долиной не прекратились. В столице Монголии Улан-Баторе в номере своей гостинцы скончался известный актер Алексей Булдаков. Этот человек также был очень близок с Долиной. Их связывала многолетняя дружба. Актер принимал участие в съемках трех ее известных клипов «Погода в доме», «Обижаюсь» и «Ты полюбил другую женщину». Самый запоминающийся клип в карьере Ларисы Долиной — «Погода в доме» — вышел на экраны в 1997 году. Алексей Булдаков сыграл в ролике супруга артистки.

По словам Долиной, она до сих пор не может поверить, что ее близкий друг ушел из жизни. По ее признанию, он был талантливым, энергичным и очень смешным мужчиной, на которого всегда можно было положиться. Долина поблагодарила Булдакова за дружбу и особенно за клип «Погода в доме». Также она выразила соболезнования семье актера, которой сейчас очень непросто пережить эту трагедию, сообщает «РЕН-ТВ».

Отметим, что у Алексея Булдакова оторвался тромб. Прощание с ним пройдет 7 апреля, пишет «Комсомольская правда».