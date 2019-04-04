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Лариса Долина за полмесяца потеряла двух очень близких людей 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Instagram
Из жизни ушли певица Юлия Началова и актер Алексей Булдаков, с которыми ее многое связывало.
Думается, что сейчас состояние популярной исполнительницы не из лучших. Не так давно, 16 марта, скончалась известная певица Юлия Началова. У нее остановилось сердце на фоне стремительно развивающегося абсцесса. Долина — крестная ее дочери Веры Алдониной. Исполнительница приходила на все дни рождения к ребенку и очень помогала подруги в воспитании.
Однако на этом трагедии в жизни Долиной не прекратились. В столице Монголии Улан-Баторе в номере своей гостинцы скончался известный актер Алексей Булдаков. Этот человек также был очень близок с Долиной. Их связывала многолетняя дружба. Актер принимал участие в съемках трех ее известных клипов «Погода в доме», «Обижаюсь» и «Ты полюбил другую женщину». Самый запоминающийся клип в карьере Ларисы Долиной — «Погода в доме» — вышел на экраны в 1997 году. Алексей Булдаков сыграл в ролике супруга артистки.
По словам Долиной, она до сих пор не может поверить, что ее близкий друг ушел из жизни. По ее признанию, он был талантливым, энергичным и очень смешным мужчиной, на которого всегда можно было положиться. Долина поблагодарила Булдакова за дружбу и особенно за клип «Погода в доме». Также она выразила соболезнования семье актера, которой сейчас очень непросто пережить эту трагедию, сообщает «РЕН-ТВ».
Отметим, что у Алексея Булдакова оторвался тромб. Прощание с ним пройдет 7 апреля, пишет «Комсомольская правда».
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Шоу-бизнес , Юлия Началова , Алексей Булдаков , Комсомольская правда
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