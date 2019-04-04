Меган Маркл и принц Гарри установили мировой рекорд в Instagram

Instagram-аккаунт принца Гарри и его жены Меган Маркл побил рекорд соцсети, собрав первый миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут. Об этом сообщает Sky News.

Предыдущий мировой рекорд, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса, принадлежал корейскому исполнителю Кану Даниэлю, который преодолел эту отметку за 11 часов и 36 минут. Он, в свою очередь, превзошел достижение Папы Римского Франциска , которому потребовалось для этого 12 часов.

В настоящий момент на аккаунт королевской пары подписались более трех миллионов пользователей соцсети, а первый пост, состоящий из фотографий с официальных мероприятий, собрал более одного миллиона лайков. Позднее на их странице появилась вторая публикация, посвященная благотворительной программе помощи людям с ментальными проблемами.

Герцоги Сассекские завели Instagram-аккаунт 2 апреля. До этого момента об основных новостях из их жизни рассказывалось в официальном аккаунте брата принца Гарри Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон

В середине января сообщалось, что фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков. За 10 дней снимок набрал свыше 25 миллионов одобрительных реакций, побив по популярности фотографию новорожденной дочери Кайли Дженнер.