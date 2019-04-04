Бритни Спирс попала в психбольницу 

Американская поп-звезда Бритни Спирс легла в клинику, которая занимается лечением психических расстройств, сообщает TMZ со ссылкой на источники.
Осведомленные лица рассказали порталу, что Спирс "потеряла рассудок" из-за болезни своего отца и ее психическое состояние не улучшалось.
На портале рассказали, что отец певицы Джейми Спирс в последнее время перенес две операции, связанных с внезапным разрывом толстой кишки. После второй операции у него начались "осложнения", добавили в TMZ.
Ранее экс-ведущий Fox News Такер Карлсон назвал Бритни Спирс шлюхой.