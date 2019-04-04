Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бритни Спирс попала в психбольницу 

Газета.Ru + ещё 9 34 минуты назад
Американская поп-звезда Бритни Спирс легла в клинику, которая занимается лечением психических расстройств, сообщает TMZ со ссылкой на источники.
Осведомленные лица рассказали порталу, что Спирс "потеряла рассудок" из-за болезни своего отца и ее психическое состояние не улучшалось.
На портале рассказали, что отец певицы Джейми Спирс в последнее время перенес две операции, связанных с внезапным разрывом толстой кишки. После второй операции у него начались "осложнения", добавили в TMZ.
Ранее экс-ведущий Fox News Такер Карлсон назвал Бритни Спирс шлюхой.
Газета.Ru: последние новости
Актриса Любовь Матюшина упала в обморок у московского театра Как умирал Булдаков, рассказала подруга Лена Миро развенчала мифы об "ангелочке" Юлии Началовой
Шоу-бизнес , Видео , Бритни Спирс , Джейми Спирс , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каких налоговых льгот добавят россиянам1
Истребители НАТО полетали с российскими самолетами3
Заменивший Норкина ведущий сделал заявление52
Российские АПЛ «сразились» под водой
На Украине декоммунизировали хлеб18
Видео
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
В мире Украина
Подруга Булдакова рассказала подробности его смерти
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Происшествия
В России готовят новый вид маткапитала
Общество
«Бравада НАТО нас не волнует»: адмирал ответил альянсу
Армия
Объявлен план «Перехват»: ЧП в Москве
Происшествия Криминал
Зеленский дал Порошенко 24 часа
В мире Украина
Скандал на НТВ: внезапно пропал ведущий ток-шоу
Общество
Зеленский анонсировал аресты после выборов
В мире Украина
В Петербурге загорелась «Красная нить»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение