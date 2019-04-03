Актриса Любовь Матюшина упала в обморок у московского театра

Заслуженная артистка РСФСР Любовь Матюшина упала в обморок у московского театра "Ленком", передает РЕН ТВ.

Отмечается, что актриса неожиданно потеряла сознание 3 апреля. Ей вызвали скорую.

По данным издания, медики помогли Матюшиной, но она отказалась от госпитализации.

Матюшина впервые появилась на экране в 1990 году в фильме-спектакле "Там, где мы бывали…". В 2000-е годы она стала сниматься в сериалах.