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Актриса Любовь Матюшина упала в обморок у московского театра 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: kino-teatr.ru
Заслуженная артистка РСФСР Любовь Матюшина упала в обморок у московского театра "Ленком", передает РЕН ТВ.
Отмечается, что актриса неожиданно потеряла сознание 3 апреля. Ей вызвали скорую.
По данным издания, медики помогли Матюшиной, но она отказалась от госпитализации.
Матюшина впервые появилась на экране в 1990 году в фильме-спектакле "Там, где мы бывали…". В 2000-е годы она стала сниматься в сериалах.
Заметными стали работы в проектах "Линия защиты" (судья), "Эшелон" (Любовь Иосифовна Чехонина), "Любовники" (Татьяна), "Очарование зла" (Лидия Иосифовна), "И падает снег" (Ада), "Марш Турецкого 4 сезон" (Дарья Андреевна), "Ментовские войны" (Ольга Шилова), "Таинственная страсть" (Зина, жена Пастернака).
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