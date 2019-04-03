Подруга Булдакова рассказала подробности его смерти

Актер на момент смерти находился в турпоездке в Монголии.
Близкий друг Народного артиста РФ Алексея Булдакова Татьяна Руднева подтвердила известие о смерти актера.
«У него тромб оторвался, и он во сне умер. Это было сегодня ночью», — рассказала она «Звезде».
Женщина добавила, что на момент смерти Булдаков находился в Монголии вместе со своими близкими.
«Мы друзья, мы все вместе поехали на экскурсию на два дня», — отметила Руднева.
Напомним, народный артист России Алексей Булдаков ушел из жизни, на 69-м году жизни.
Он сыграл 70 разноплановых ролей в картинах самых разных жанров — комедийных, детективных, исторических.
Зрителю актер особенно запомнился после фильма «Особенности национальной охоты», благодаря роли генерала Иволгина.