Подруга Булдакова рассказала подробности его смерти

Близкая подруга Алексея Булдакова рассказала подробности о смерти актера

Актер на момент смерти находился в турпоездке в Монголии

Близкий друг Народного артиста РФ Алексея Булдакова Татьяна Руднева подтвердила известие о смерти актера.

«У него тромб оторвался, и он во сне умер. Это было сегодня ночью», — рассказала она «Звезде».

Женщина добавила, что на момент смерти Булдаков находился в Монголии вместе со своими близкими.

«Мы друзья, мы все вместе поехали на экскурсию на два дня», — отметила Руднева.

Напомним, народный артист России Алексей Булдаков ушел из жизни, на 69-м году жизни.

Он сыграл 70 разноплановых ролей в картинах самых разных жанров — комедийных, детективных, исторических.

Зрителю актер особенно запомнился после фильма «Особенности национальной охоты», благодаря роли генерала Иволгина.