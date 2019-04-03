А что же Пугачева? Кто разрушил семью Владимира Кузьмина

Брат музыканта Владимира Кузьмина , комментируя сообщения о его предполагаемом появлении в онкологическом центре, рассказал о том, что артист тайно заключил брак с 27-летней Светланой Карпухиной . По его словам, свадьбы «как таковой» не было. Он также пожаловался, что из-за «молодых баб» они начали расходиться друг с другом.

Комментируя сообщения о том, что музыканта Владимира Кузьмина заметили в очереди на радиолучевую терапию в одном из онкоцентров, его брат Александр в интервью сайту kp.ru рассказал о новой жене артиста, Светлане Карпухиной.

По его словам, с 12 марта Кузьмин перестал отвечать на звонки, хотя до этого братья поддерживали связь на постоянной основе.

«Я начал звонить его жене Свете. Она тоже долго не отвечала, по потом мне удалось с ней поговорить. Она сказала, что Володя почувствовал себя нехорошо, обратился к врачам. Намеками говорила. То ли обследования ему делали, то ли процедуры, точно не понял», — сказал он.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, Александр Кузьмин рассказал о том, что его брат и Карпухина зарегистрировали брак два месяца назад, однако решили не афишировать этого.

«Свадьбы как таковой не было. Просто зарегистрировались», — отметил он.

Он также признал, что у музыканта всегда было множество поклонниц, стремившихся продемонстрировать ему свою преданность и любовь. Александр обратил внимание на то, что у Кузьмина есть фанатки, которые любят его еще с 1980-х годов. Он подчеркнул, что влюбленность дает вдохновение творческим людям, которое помогает заниматься искусством.

«Я вот, допустим, порой специально влюбляюсь в кого-нибудь, чтобы альбомчик записать. А то холодильник открываешь, чего-то поел, телевизор посмотрел — и все. Когда красотка какая-то появилась, то надо ее сердце покорить и песню написать. Потом ей благодарен за это, и она счастлива», — добавил он.

При этом Александр Кузьмин пожаловался на то, что его брат «в последнее время как бы с бабами молодыми связался», в результате чего они несколько разошлись.

«А там мы обычно почти по 12 часов в день с ним были вместе — тусовки и так далее. Мы всю жизнь с ним рядом. Я играл в его группе. Много с ним колесил. Последнее время меня это и не прельщает — все эти гастроли, самолеты. Одно удовольствие — взять гитару, сочинить песню. Шоу-бизнес не для меня!» — признался брат Кузьмина.

Отвечая на вопрос о том, не хотела ли певица Алла Пугачева внести Владимира Кузьмина в «черный список» после расставания, брат музыканта подчеркнул, что Примадонна его «по-настоящему любила».

«Нет! Пугачева его действительно по-настоящему любила. Не знаю, как он, но она его точно. А когда человек любит, там никаких списков нет, здесь уже другая категория — ви-ай-пи!» — сказал он.

Говоря о здоровье своего брата, Александр заявил, что тот не любит обсуждать эту тему и не раскрыл окончательного вердикта врачей. Он предположил, что артист мог намеренно что-то скрыть от своего родственника.

«Света с ним 24 часа в сутки, и, конечно, она все знает. Возможно, они меня просто не хотят расстраивать. Володя — мой любимый брат, я за него переживаю», — признался он.

Однако он отметил, что в последнее время не слышал от музыканта жалоб на здоровье. По его словам, тот воздерживается от употребления алкоголя, занимается спортом и советует заниматься им всем остальным.

«То есть он был не в запое, ничего такого», — пояснил брат артиста.

Он также выразил надежду на то, что сообщения про рак окажутся «враньем», и предположил, что с Кузьминым все же могло что-то случится «на почве алкоголя».

Владимир Кузьмин заключил свой четвертый брак с 27-летней Светланой Карпухиной после развода в 2016 году с Екатериной Трофимовой , с которой они прожили вместе 17 лет. Новая супруга музыканта является уроженкой Калининграда, в Москву Карпухина приехала после окончания Балтийского федерального университета, чтобы продолжить курс обучения музыкальному менеджменту.

Во время одного из мероприятий она попросила у Владимира Кузьмина автограф и предложила свою помощь как организатор концертов. В настоящий момент супруги живут в загородном особняке, периодически совершая выезды на гастроли. Девушка публиковала в социальных сетях фотографию яхты под названием «Красотка», которую Кузьмин подарил ей, а также предлагала подписчикам найти песни про себя на его новом альбоме.