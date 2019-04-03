Цой в гробу перевернется? Макаревич осадил блогершу из США

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской писательницы Джоанны Стингрей «Стингрей в стране чудес», посвященную ее дружбе с советскими рокерами. По словам музыканта, написанное в ней можно назвать ахинеей и враньем.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской писательницы и продюсера Джоанны Стингрей, известной как популяризатор советской рок-музыки на Западе. По словам музыканта, описанные в ней эпизоды можно считать «ахинеей и враньем».

«Еще бывает так: читаешь какую— нибудь «документальную» книгу о событиях, непосредственно в которых не участвовал, и в общем принимаешь все за чистую монету. Потом вдруг натыкаешься на эпизод с твоим участием, и по количеству ахинеи и вранья на одной странице понимаешь, что и все остальное в книге, видимо, такой же степени достоверности», — написал Макаревич в фейсбуке.

При этом в тексте артист не указывает, о каком именно произведении идет речь. Однако, согласно СМИ, в конце марта в России презентация книги была только у Стингрей.

«Я о книге одной американской дамы про питерский рок-клуб 80-х. Пару дней назад презентована в Москве с большой помпой. Я понимаю, что девичья память может подводить, но люди-то еще живы! Напиши, позвони, спроси! Или идея важнее? В общем, ставим крестик на девушке. Надеюсь, кто-нибудь ей это переведет. У меня общаться нет ни малейшего желания», — заключил музыкант.

В комментариях к посту журналист Михаил Козырев пообещал Макаревичу задать писательнице интересующие его вопросы: «Через два часа садимся с ней в кадр. Передам и спрошу».

В то же время пользователи соцсети начали гадать, какой именно эпизод вызвал бурную реакцию у артиста. Один из них предположил, что речь может идти об эпизоде с концертом группы «Машина времени», на котором, по словам писательницы, публика «вежливо» аплодировала:

«Видимо, про эпизод с концертом «Машины времени» на какой-то большой площадке. Описано забавно, конечно, особенно про то, что на концерте «публика вежливо аплодирует». Что-то непонятное про струну и про то, «Машина времени» пошла «работать за деньги», а Гребенщиков отказался. Но тут явно именно специфика девичьей памяти».

В ответ на комментарий Макаревич рассказал, что в то время коллективу приходилось зарабатывать «в подполье» не меньше, а даже больше, чем «на официальной сцене».

«Я водил Борю в Росконцерт к литредактору, потому что он меня попросил. Их не взяли — мы сами там висели на волоске. Зарабатывали в подполье тогда не меньше, а больше чем на «официальной» сцене, мы пошли туда не за деньгами а за аудиторией, — поделился он.

— Но самое интересное — в 84-м году, который она описывает, «Машину» не пускали с концертами в Москву. И в 85-м не пускали. И в 86-м. Зал на 10 тыс. мест? Интересно, куда это они ходили. А по поводу порванной струны — это случалось у каждой группы, и пауза возникала у всех, просто потому что ни у кого не было запасной гитары, и приходилось менять струну, прервав концерт. Это исключительно от бедности».

Некоторые пользователи отметили, что у каждого участника тех или иных событий может быть свое видение их правдивости и в целом книга оказалась интересной.

«К тому же это ее личное восприятие того времени, людей, настроения. И вымысел вполне допустим, это ж сказка, Андрей Вадимович, в стране чудес», — предположила одна из подписчиц.

В ответ на это Макаревич предложил Стингрей назвать книгу «Сказки про 80-е» и дать ее героям «сказочные имена».

Писательница и певица Джоанна Стингрей приехала в Россию для презентации собственных мемуаров о временах ленинградского рок-андеграунда. В 1986 году она выпустила первый на Западе альбом «Red Wave» («Красная волна»), в который вошли записи четырех ленинградских групп — «Кино», «Алиса», «Странные игры» и «Аквариум».