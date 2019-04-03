Екатерина Андреева призналась, что любит золото

Российская телеведущая Екатерина Андреева призналась, что испытывает большую любовь к золоту. Об этом сообщается в ее инстаграме.

Она выложила снимок, на котором сфотографировалась на фоне золота инков.

"Я даже не думала, что я такая сорока!", — написала Андреева.

Звезда Первого канала добавила, что раньше не замечала за собой такой особенности, и это "не ее фетиш", но драгоценности ее пленили.

"…нацепила бы все лучшее сразу и пошла блестеть по закоулочкам", — отметила Андреева.

Телеведущая подчеркнула, что на стала бы над златом чахнуть, как Кощей.