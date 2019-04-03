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Екатерина Андреева призналась, что любит золото 

Газета.Ru + ещё 1 7 часов назад
Российская телеведущая Екатерина Андреева призналась, что испытывает большую любовь к золоту. Об этом сообщается в ее инстаграме.
Она выложила снимок, на котором сфотографировалась на фоне золота инков.
"Я даже не думала, что я такая сорока!", — написала Андреева.
Звезда Первого канала добавила, что раньше не замечала за собой такой особенности, и это "не ее фетиш", но драгоценности ее пленили.
"…нацепила бы все лучшее сразу и пошла блестеть по закоулочкам", — отметила Андреева.
Телеведущая подчеркнула, что на стала бы над златом чахнуть, как Кощей.
Ранее сообщалось, что после критики Екатерины Андреевой Запашный обратился в МВД из-за угроз.
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Шоу-бизнес , Видео , Екатерина Андреева , МВД
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