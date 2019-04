Счастливое число: Лазарев узнал номер выступления на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев выступит на конкурсе «Евровидение» под 13 номером. Об этом сам певец сообщил в Instagram, добавив, что любит число 13.

Во вторник организационный комитет «Евровидения» опубликовал порядок выступления участников первого и второго полуфиналов конкурса.

«Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве», — прокомментировал жеребьевку Лазарев.

Вместе с Лазаревым во втором полуфинале выступят еще 17 музыкантов, среди которых представители Ирландии, Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландов и др.

Напомним, Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении» уже во второй раз. Он ездил на конкурс в 2016 году и занял третье место с композицией You Are the Only One. В Тель-Авиве Лазарев исполнит композицию Scream.