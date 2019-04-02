Покойная Началова проиграла суд бывшему мужу

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Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн 

Газета.Ru 34 минуты назад
Адвокаты хоккеиста Александра Фролова, бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой, одержали победу в нижегородском областном суде по делу о 20 миллионах рублей, передает "МК".
Эти деньги якобы получила артистка от хоккеиста. Сообщается, что высшая инстанция отменила сразу два незаконных постановления судьи Чайко о проведении экспертизы расписки и подсудности и вынесла председательствующему частное определение за грубое нарушение закона. Теперь разбираться, заплатил Фролов певице 20 миллионов рублей за половину квартиры или нет, будет Никулинский районный суд.
"Особо отмечу: нижегородский областной суд, установив существенные нарушения закона, допущенные судьей Чайко А. А. при рассмотрении дела в суде первой инстанции, вынес частное определение", — заявил адвокат Антон Малинин.
Адвокаты Фролова также отметили, что 2 марта решился вопрос с экспертизой расписки — проводить ее "будут проверенные эксперты, а не сомнительные лица, которым ключевой документ собирался отдать в руки судья Чайко".
Ранее экс-мужья Началовой начали борьбу за ее квартиру.
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Шоу-бизнес , Видео , Александр Фролов
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