Бывший муж отсудил у Началовой 20 миллионов

Бывший муж победил: Началова проиграла дело по элитной недвижимости

Нижегородский областной суд отменил ряд постановлений Нижегородского городского суда по судебной тяжбе между певицей Юлией Началовой и ее бывшим гражданским мужем хоккеистом Александром Фроловым из-за элитной квартиры в Москве

Как пишет «Московский комсомолец», областной суд отменил два постановления судьи Чайко — о проведении экспертизы расписки и подсудности. Также судье было вынесено частное определение за нарушение закона.

Дальнейшее рассмотрение дела перешло в Никулинский районный суд Москвы. Адвокаты Фролова считают, что Нижегородский городской суд незаконно выносил решения в пользу Юлии Началовой по причине знакомства ее бойфренда Вячеслава Кудри с судьей Чайко.

Юлия Началова и Александр Фролов судились из-за части квартиры в Москве, которую хоккеист якобы выкупил у певицы за 20 млн рублей.