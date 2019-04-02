Бывший муж отсудил у Началовой 20 миллионов

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Бывший муж победил: Началова проиграла дело по элитной недвижимости 

Рамблер 15 часов назад
Нижегородский областной суд отменил ряд постановлений Нижегородского городского суда по судебной тяжбе между певицей Юлией Началовой и ее бывшим гражданским мужем хоккеистом Александром Фроловым из-за элитной квартиры в Москве.
Как пишет «Московский комсомолец», областной суд отменил два постановления судьи Чайко — о проведении экспертизы расписки и подсудности. Также судье было вынесено частное определение за нарушение закона.
Дальнейшее рассмотрение дела перешло в Никулинский районный суд Москвы. Адвокаты Фролова считают, что Нижегородский городской суд незаконно выносил решения в пользу Юлии Началовой по причине знакомства ее бойфренда Вячеслава Кудри с судьей Чайко.
Юлия Началова и Александр Фролов судились из-за части квартиры в Москве, которую хоккеист якобы выкупил у певицы за 20 млн рублей.
Шоу-бизнес , Видео , Александр Фролов , Московский комсомолец , Москва
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