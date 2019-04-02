«Я сама тихонечко ***»: «экстремистка» Королева ответила СБУ

В конце марта урожденная киевлянка Королева объяснила запрещенный ей въезд на Украину тем, что СБУ обнаружила в «Маленькой стране» призывы к экстремизму.

Вчера лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме посвященное этому стихотворение.

«Отравили, не спасет нас клизма.

Я не ссал, и ты, дружок, не ссы,

Находясь под гнетом экстремизма,

Русской термоядерной попсы», — порифмовал он.

Королева ответила ему в комментариях. По ее словам, в СБУ, «видно, с ума сошли», раз «сделали зверя» из «доброй "Маленькой страны"».

«Ой, Серожа, и не говори, я сама тихонечко *** (обалдеваю. — Прим. ред.)», — написала Королева.

При этом певица не дала ясно понять, подразумевает ли она под «маленькой страной» песню или же Украину.