Служба безопасности Украины сошла с ума, раз считает песню Наташи Королевой «Маленькая страна» экстремистской. Об этом в инстаграме заявила сама певица.
В конце марта урожденная киевлянка Королева объяснила запрещенный ей въезд на Украину тем, что СБУ обнаружила в «Маленькой стране» призывы к экстремизму.
Вчера лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме посвященное этому стихотворение.
«Отравили, не спасет нас клизма.
Я не ссал, и ты, дружок, не ссы,
Находясь под гнетом экстремизма,
Русской термоядерной попсы», — порифмовал он.
Королева ответила ему в комментариях. По ее словам, в СБУ, «видно, с ума сошли», раз «сделали зверя» из «доброй "Маленькой страны"».
«Ой, Серожа, и не говори, я сама тихонечко *** (обалдеваю. — Прим. ред.)», — написала Королева.
При этом певица не дала ясно понять, подразумевает ли она под «маленькой страной» песню или же Украину.