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Волочкова обиделась на Собчак, которая шарилась в ее доме 

Ura.Ru + ещё 6 1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова похоже пожалела, что позвала в гости светскую львицу, телеведущую Ксению Собчак, которая залезла во все уголки ее дома и даже пошарилась в тумбочках. Однако при этом балерина на своей странице в Instagram отметила, что прятать ей нечего.
Собчак помирилась с балериной Анастасией Волочковой. Она опубликовала видео, на котором запечатлен совместный поход теледив в баню. «Когда приглашаешь человека в дом, оказывая доверие, что получается потом — это на совести гостя. Но как здорово, когда мне нечего прятать ни в теле, ни в душе… ни в собственном доме… А кому-то есть…», — написала Анастасия Волочкова в соцсети. Балерина считает, что многие не могут простить ей «счастья и достатка в доме», а также «внимания мужчин и сексуальности — это тоже их удел».
Ранее Собчак на своем YouTube-канале выложила интервью с бывшей примой Большого театра. В спальне танцовщицы Собчак втайне искала следы присутствия мужчины, однако наткнулась в ящике одной из тумбочек на нечто шокирующее и запретное. «Фу. Я хочу помыть руки!» — заявила Собчак после находки, ее слова приводит портал «Дни.ру». Телеведущая отметила, что балерина сама создала образ, над которым до сих пор смеется вся страна.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Ксения Собчак , Анастасия Волочкова
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