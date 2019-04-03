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Богомолов поделился интимными подробностями совместного отдыха с Собчак 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Известный режиссер Константин Богомолов перестал скрывать свой роман со светской львицей Ксенией Собчак. На своей страничке в социальной сети Instagram он опубликовал снимок, на котором телеведущая стоит спиной и любуется собором Святого Вита в столице Чехии Праге. Режиссер даже поделился весьма личными подробностями отношений с возлюбленной.
«На фото — опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался», — заявил популярный режиссер.
Отметим, что впервые о романе режиссера Богомолова и светской львицы Собчак заговорили в прошлом году. К примеру, их видели вместе в Париже на одном из спектаклей. Также они стали появляться на светских мероприятиях. Добавим, что официально Собчак замужем за актером Максимом Виторганом, от которого несколько лет назад родила ребенка.
О своем расставании официально Ксения Собчак и ее супруг объявили только 8 марта. Записи одновременно появились на их страничках в социальных сетях. Они таким образом решили положить конец сплетням, которые уже давно ходят вокруг их имен. При этом звезды отметили, что не собираются делить ребенка.
Между ними нет каких-то непреодолимых противоречий. Не так давно Ксению и ее нового избранника засняли во время медленного танца. Влюбленные буквально светились от счастья. Режиссер прилюдно признался в любви своей новой пассии, сообщает «Комсомольская правда».
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Комсомольская правда
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