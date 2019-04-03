Богомолов поделился интимными подробностями совместного отдыха с Собчак

Известный режиссер Константин Богомолов перестал скрывать свой роман со светской львицей Ксенией Собчак . На своей страничке в социальной сети Instagram он опубликовал снимок, на котором телеведущая стоит спиной и любуется собором Святого Вита в столице Чехии Праге. Режиссер даже поделился весьма личными подробностями отношений с возлюбленной.

«На фото — опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался», — заявил популярный режиссер.

Отметим, что впервые о романе режиссера Богомолова и светской львицы Собчак заговорили в прошлом году. К примеру, их видели вместе в Париже на одном из спектаклей. Также они стали появляться на светских мероприятиях. Добавим, что официально Собчак замужем за актером Максимом Виторганом , от которого несколько лет назад родила ребенка.

О своем расставании официально Ксения Собчак и ее супруг объявили только 8 марта. Записи одновременно появились на их страничках в социальных сетях. Они таким образом решили положить конец сплетням, которые уже давно ходят вокруг их имен. При этом звезды отметили, что не собираются делить ребенка.

Между ними нет каких-то непреодолимых противоречий. Не так давно Ксению и ее нового избранника засняли во время медленного танца. Влюбленные буквально светились от счастья. Режиссер прилюдно признался в любви своей новой пассии, сообщает «Комсомольская правда».