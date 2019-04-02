Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире

Актер Алексей Панин заявил в соцсетях, что в России живут самые злые люди в мире.

Панин написал в Instagram пост с заголовком: «Почему в России живут самые злые люди в мире?».

Далее актер рассказал, что «о смерти Натальи Леонидовны Крачковской (…) узнал из некролога, опубликованного на сайте „Комсомольской Правды“. Тогда же он решил прочесть комментарии к материалу и „не поверил своим глазам“.

»Кроме добрых слов в адрес актрисы там было огромное количество гадостей. Цитировать этих упырей сейчас даже не хочется. Я не могу понять, что может быть в голове у людей, которые поливают говном еще даже не похороненного человека? Откуда столько злости! Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого!», — возмутился Панин.

Он также выразил уверенность, что «такого нет нигде в мире».

«Отдельные (глупые люди — прим. ВЗГЛЯД), конечно, есть везде, но что бы вся нация сошла с ума — это уму непостижимо! Злые, завистливые упыри. Им плевать на человеческую беду! (…) Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!», — продолжил актер.

Ранее Панин выступил с критикой в адрес России, назвав страну «грязной и уголовной», а соотечественников он обвинил в «ненависти друг к другу».

Адвокат Александр Сергеев обозначил высказывание актера как «действие, направленное на возбуждение ненависти», и подал против него заявление.

Актер в ответ заявил: «Может, конечно, адвокат Сергеев живет на Рублевке и у него чисто, но у меня во дворе сплошная грязь, мусор, отходы».

Позже он объяснил свои слова, отметив, что употребленное слово «ненавижу» означало «отвращение» — к грязи на улицах и человеческой ненависти друг к другу.

Напомним, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Крачковская скончалась 3 марта 2016 года.