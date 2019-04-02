Умер актер из «Особенностей национальной охоты» и «Бандитского Петербурга»

Васильеву было 60 лет. По данным НСН, он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Церемония прощания с Александром Васильевым пройдет на «Ленфильме» 3 апреля. Похороны состоятся на Смоленском кладбище.

Представители киностудии рассказали, что Васильев был жизнерадостным, внимательным и всегда готовым прийти на помощь человеком, носителем духа «старого доброго» «Ленфильма».

Кроме того, ему довелось работать со знаменитыми режиссерами «Ленинградской школы кино» — Александром Рагожкиным и Сереем Овчаровым.

Васильев снялся в картинах «Особенности национальной охоты», «Блокпост», «Барабаниада», а также в сериалах «Агент национальной безопасности», «Черный ворон», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Мажор» и многих других.