Умер актер из «Особенностей национальной охоты» и «Бандитского Петербурга»

В Санкт-Петербурге умер актер Александр Васильев . Об этом сообщает «НСН».

Уточняется, что 60-летний артист ушел из жизни после продолжительной болезни.

Васильев сыграл 30 ролей в кино и сериалах, среди которых «Особенности национальной охоты», «Комедия строгого режима» и «Бандитский Петербург». С 1977 года Васильев служил в Академическом театре комедии имени Н. П. Акимова в Санкт-Петербурге. До этого дня он был задействован в четырех постановках.

В 2009 году Васильеву было присвоено звание заслуженного артиста России.