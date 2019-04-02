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Умер актер из «Особенностей национальной охоты» и «Бандитского Петербурга» 

Lenta.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: Театр комедии им. Акимова
В Санкт-Петербурге умер актер Александр Васильев. Об этом сообщает «НСН».
Уточняется, что 60-летний артист ушел из жизни после продолжительной болезни.
Васильев сыграл 30 ролей в кино и сериалах, среди которых «Особенности национальной охоты», «Комедия строгого режима» и «Бандитский Петербург». С 1977 года Васильев служил в Академическом театре комедии имени Н. П. Акимова в Санкт-Петербурге. До этого дня он был задействован в четырех постановках.
В 2009 году Васильеву было присвоено звание заслуженного артиста России.
27 марта стало известно о смерти актера Нодара Мгалоблишвили. Он приобрел всесоюзную известность как граф Калиостро из фильма «Формула любви» Марка Захарова.
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