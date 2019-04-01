«Меня выкинут на улицу»: атака на внучку Людмилы Гурченко

Единственная внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королева судится с родным отцом из-за квартиры, которая осталось после смерти актрисы. По словам женщины, она и ее десятилетняя дочь не только могут оказаться на улице, но и опасаются за свою жизнь.

Единственная внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королева стала гостьей программы «Пусть говорят». В эфире шоу женщина заявила, что вынуждена судиться со своим родным отцом Александром Королевым из-за недвижимости, которая осталась после смерти актрисы. По словам женщины, она и ее 10-летняя дочь не только могут оказаться на улице, но и всерьез опасаются за свою жизнь.

«В тот день, когда у меня на руках умерла мама, не прошло и суток, как отец заявил, что он не будет съезжать с квартиры, и имущество, которое принадлежало маме, делить не будет», — призналась Елена.

Внучка Людмилы Марковны также отметила, что отец знал о плохом самочувствии ее матери Марии Королевой . По словам Елены, накануне трагедии ее состояние ухудшилось, но он «даже не мог вызвать скорую». Она посетовала на то, что после смерти Гурченко их семья потеряла настоящую опору.

Кроме того, Елена заявила, что первые полгода после смерти матери, отец приводил в дом новых женщин. Она не исключила, что одна из его пассий могла настраивать его против нее в вопросах о квартире.

«После смерти мамы не прошло и девяти дней, как он заявил, что у него началась новая жизнь», — поведала Королева.

Говоря о квартире, Елена рассказала, что изначально она принадлежала прабабушке и прадедушке со стороны Людмилы Марковны. По ее словам, сейчас жилплощадь напоминает настоящую «коммуналку».

«Две квартиры в центре Москвы, дача в районе Глаголево, деньги с аренды получает отец», — посетовала Королева.

Подруга Марины Королевой Ирена Джалалова также рассказала о плохих условиях жизни в квартире. «Элементарно нет ремонта, — заявила она. — Молодая женщина с маленьким ребенком имеют право на личную жизнь».

Известно, что у Людмилы Гурченко были плохие отношения со своей единственной дочерью — долгое время родственницы даже не разговаривали друг с другом. После смерти актрисы Марина делила имущество с бывшим супругом матери Сергеем Сениным.

В студии ток-шоу появился пятый муж Людмилы Гурченко Константин Купервейс. Именно он занимался воспитанием Марины Королевой.

«Я слышу одни разговоры о квартире и суде… Но все зло исходит из того, что в их семье не было любви», — возмутился Купервейс.

По его словам, до Королева в жизни Марии было много «ухажеров», однако та почему-то остановила свой выбор на Александре. Кроме того, Купервейс подчеркнул, что именно отец Елены не разрешал супруге общаться с собственной матерью.

«Между Машей и Сашей не было любви. Он больше женился на известной актрисе, чем на Маше», — заявил он. По словам Купервейса, Королев надеялся, что теща сможет продвинуть Марию по карьерной лестнице.

По словам близкой подруги Королевой, отец Елены хотя и «очень умен и образован», но «эгоистичен» — из-за этого родственники не могут находиться в одной квартире.

В студии программы присутствовала адвокат Королевой Ольга Бирючева. Она подчеркнула, что они обратились в суд с целью выяснить, кому какая доля собственности должна принадлежать по закону.

«Елене достанется имущество на сумму до 25 млн Королеву стоимостью 25 млн Равные доли», — пояснила она.

В ходе передачи также выяснилось, что от Людмилы Марковны Елене досталась в наследство дача. Сама Королева не раз подчеркнула, что пыталась решить вопрос с недвижимостью без обращения в суд, однако отец «послал ее на все четыре стороны».

«Имеет наследство от мамы и три квартиры в собственности», — рассказала о своем отце Елена.

К обсуждению вопросов наследства по прямой линии присоединился брат дедушки Королевой Мераб Андроникашвили. Он обратился к отцу женщины с просьбой пересмотреть свое отношение и найти средства, чтобы обеспечить родную дочь.