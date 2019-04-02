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«Боюсь остаться на улице»: внучка Гурченко о суде с отцом 

Рамблер + ещё 2 4 минуты назад
Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева обратилась в «Пусть говорят», заявив, что опасается остаться без крыши над головой и боится за свою жизнь. Выпуск, героиней которого стала внучка актрисы, опубликован на YouTube-канале программы.
После смерти своей матери, Марии Королевой, Елена начала судиться с отцом из-за наследства.
Внучка актрисы рассказала, что живет в одной квартире с маленькой дочерью и своим отцом, но условия их жизни напоминают «худший вариант коммуналки».
Елена Королева пыталась договориться с отцом о размене квартиры, но он, по ее словам, отказался.
«Он занимается своей личной жизнью», — заявила она.
Мария Королева была собственником двух квартир в центре Москвы и дачи в деревне Глаголево. Дочь женщины заявила, что одна из квартир сдается в аренду, но все доходы достаются отцу. По ее словам, помимо оставшегося от жены имущества, в собственности у отца есть три квартиры.
Бывший муж Гурченко Константин Купервейс пришел в студию «Пусть говорят», чтобы поддержать внучку актрисы. Он заявил, что в отношениях родителей девушки не было любви. По его мнению, отца девушки интересовали только возможности Людмилы Гурченко «продвинуть» его куда-то.
Адвокат Елены Королевой заявила, что ее клиентка претендует на имущество стоимостью до 25 миллионов, а ее отцу — имущество стоимостью 25 миллионов.
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Шоу-бизнес , Статьи , Людмила Гурченко , Мария Королева , Елена Королева
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