«Боюсь остаться на улице»: внучка Гурченко о суде с отцом

После смерти своей матери, Марии Королевой , Елена начала судиться с отцом из-за наследства.

Внучка актрисы рассказала, что живет в одной квартире с маленькой дочерью и своим отцом, но условия их жизни напоминают «худший вариант коммуналки».

Елена Королева пыталась договориться с отцом о размене квартиры, но он, по ее словам, отказался.

«Он занимается своей личной жизнью», — заявила она.

Мария Королева была собственником двух квартир в центре Москвы и дачи в деревне Глаголево. Дочь женщины заявила, что одна из квартир сдается в аренду, но все доходы достаются отцу. По ее словам, помимо оставшегося от жены имущества, в собственности у отца есть три квартиры.

Бывший муж Гурченко Константин Купервейс пришел в студию «Пусть говорят», чтобы поддержать внучку актрисы. Он заявил, что в отношениях родителей девушки не было любви. По его мнению, отца девушки интересовали только возможности Людмилы Гурченко «продвинуть» его куда-то.

Адвокат Елены Королевой заявила, что ее клиентка претендует на имущество стоимостью до 25 миллионов, а ее отцу — имущество стоимостью 25 миллионов.