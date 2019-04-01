Божена Рынска решила сменить фамилию

Вдова Игоря Малашенко заявила о смене фамилии и попросила СМИ не называть ее Боженой Рынска.

«Журналисты, не называйте меня, пожалуйста, Боженой Рынска. Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко», — написала Рынска в Facebook.

Вдова Малашенко пояснила, что хочет, чтобы фамилия ее «любимого, обожаемого мужа» к ней «приклеилась».

«А старая фамилия мне не нужна», — добавила она.

Сооснователь и бывший генеральный директор телекомпании НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в ночь на 25 февраля в своем доме в испанской Андалусии.