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Божена Рынска решила сменить фамилию 

Рамблер + ещё 11 14 часов назад
Вдова Игоря Малашенко заявила о смене фамилии и попросила СМИ не называть ее Боженой Рынска.
«Журналисты, не называйте меня, пожалуйста, Боженой Рынска. Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко», — написала Рынска в Facebook.
Божена Рынска обратилась с просьбой к умершему мужу
Вдова Малашенко пояснила, что хочет, чтобы фамилия ее «любимого, обожаемого мужа» к ней «приклеилась».
«А старая фамилия мне не нужна», — добавила она.
Сооснователь и бывший генеральный директор телекомпании НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в ночь на 25 февраля в своем доме в испанской Андалусии.
Шоу-бизнес , Видео , Игорь Малашенко , НТВ
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