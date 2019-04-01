Бузовой стало плохо после концерта в Подмосковье

По словам очевидцев, Бузова сразу после окончания выступления резко побледнела.

Российская певица Ольга Бузова едва не лишилась чувств во время выступления в Подмосковье . Артистке стало плохо в одном из ночных клубов Мытищ

Бузова почувствовала себя нехорошо сразу же после выступления. Как уточняет сайт «Комсомольской Правды» со ссылкой на очевидцев, после финального аккорда певица резко побледнела. К ней подскочили помощники, который под руки увели ее в гримерку. При этом Бузова также не смогла выйти к зрителям, чтобы сфотографироваться.

По предварительной версии, причиной резкого ухудшения состояния певицы стал гастрольный график, а именно — переутомления. Выступления Бузовой расписаны на год вперед.

Ранее телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram сообщила, что выходит замуж. При этом она отметила, что этого события «ждала вся страна».