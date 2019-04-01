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Бузовой стало плохо после концерта в Подмосковье 

ТК «Звезда» 59 минут назад
По словам очевидцев, Бузова сразу после окончания выступления резко побледнела.
Российская певица Ольга Бузова едва не лишилась чувств во время выступления в Подмосковье. Артистке стало плохо в одном из ночных клубов Мытищ.
Бузова почувствовала себя нехорошо сразу же после выступления. Как уточняет сайт «Комсомольской Правды» со ссылкой на очевидцев, после финального аккорда певица резко побледнела. К ней подскочили помощники, который под руки увели ее в гримерку. При этом Бузова также не смогла выйти к зрителям, чтобы сфотографироваться.
По предварительной версии, причиной резкого ухудшения состояния певицы стал гастрольный график, а именно — переутомления. Выступления Бузовой расписаны на год вперед.
Ранее телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram сообщила, что выходит замуж. При этом она отметила, что этого события «ждала вся страна».
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Шоу-бизнес , Видео , Ольга Бузова , Комсомольская правда , Московская область , Мытищи
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