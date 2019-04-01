Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внучку Муссолини оскорбил рисунок Джима Керри о смерти ее деда 

Lenta.ru + ещё 2 33 минуты назад
Евродепутат Алессандра Муссолини, внучка основателя итальянского фашизма Бенито Муссолини, возмутилась из-за публикации актера Джима Керри в Twitter.
Канадско-американский актер выложил пост, в котором осудил режим диктатора. «Если вы хотите знать, куда ведет фашизм, спросите об этом Бенито Муссолини», — написал Керри.
Свой пост он сопроводил собственным рисунком, на котором изображены подвешенные вверх ногами мужчина и женщина. Изображение отсылает к неудачной истории бегства диктатора и его любовницы Петаччи. В конце Второй мировой войны они были расстреляны итальянскими партизанами, после чего их тела вывесили на площади в Милане.
В ответ на запись внучка Муссолини предложила несколько идей для следующих рисунков, связанных с агрессивными действиями США на мировой арене. По ее мнению, актеру следует нарисовать ядерный взрыв в Хиросиме и Нагасаки и издевательства белого населения над чернокожим рабом. Кроме того, она посоветовала Керри изобразить коренных жителей Америки, которых уничтожили европейские переселенцы, и вьетнамских детей, спасающихся от бомбардировок с применением напалма.
«Не беспокойтесь о политических выпадах бедного Джима Керри, чьи рисунки — всего лишь испачканная бумага», — подытожила она. Актер не прокомментировал ответы Муссолини.
Алессандра Муссолини — крайне правый политик, член итальянского и европейского парламентов, основательница неофашистской партии. Она около года боролась за то, чтобы троим ее детям разрешили носить фамилию Муссолини. Политик неоднократно заявляла, что гордится своим знаменитым родственником, но утверждала, что в данном случае отстаивала не столько честь деда, сколько свои права как женщины.
Ее отец, Романо Муссолини — третий сын итальянского диктатора — скончался в 2006 году.
Последние новости
Опубликованы окончательные результаты экзитполов на выборах президента Украины Одна из богатейших женщин России погибла в авиакатастрофе Тимошенко объявила о своем выходе во второй тур вместо Порошенко
Комментарии2
Шоу-бизнес , Видео , В мире , Джим Керри , Бенито Муссолини
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тимошенко не признает результаты выборов»
Владимир Зеленский уходит в отрыв5
«Украинцы сломали российский сценарий»138
Шпионское ПО маскировалось под приложения на Android
Найдены крысы, спасающиеся с помощью приемов ниндзя1
Видео
Жена владельца S7 Group разбилась в авиакатастрофе
Происшествия
Штаб Зеленского сделал заявление о подкупах
Украина В мире
Появились данные экзит-полов с выборов президента Украины
В мире Украина
Вскрылась правда о тайных бюллетенях на выборах
Украина В мире
Ляшко нарушил закон о выборах
В мире Политика
В США впечатлились необычным взлетом Ми-24
Армия Оружие
ЦИК Украины назвал последние данные по явке
В мире Украина
Бюллетень Порошенко затоптал его внук
В мире Украина
Зеленский раскрыл планы в случае поражения на выборах
В мире Украина
Лавров дал Помпео совет
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение