Внучку Муссолини оскорбил рисунок Джима Керри о смерти ее деда

Канадско-американский актер выложил пост, в котором осудил режим диктатора. «Если вы хотите знать, куда ведет фашизм, спросите об этом Бенито Муссолини», — написал Керри.

Свой пост он сопроводил собственным рисунком, на котором изображены подвешенные вверх ногами мужчина и женщина. Изображение отсылает к неудачной истории бегства диктатора и его любовницы Петаччи. В конце Второй мировой войны они были расстреляны итальянскими партизанами, после чего их тела вывесили на площади в Милане.

В ответ на запись внучка Муссолини предложила несколько идей для следующих рисунков, связанных с агрессивными действиями США на мировой арене. По ее мнению, актеру следует нарисовать ядерный взрыв в Хиросиме и Нагасаки и издевательства белого населения над чернокожим рабом. Кроме того, она посоветовала Керри изобразить коренных жителей Америки, которых уничтожили европейские переселенцы, и вьетнамских детей, спасающихся от бомбардировок с применением напалма.

«Не беспокойтесь о политических выпадах бедного Джима Керри, чьи рисунки — всего лишь испачканная бумага», — подытожила она. Актер не прокомментировал ответы Муссолини.

Алессандра Муссолини — крайне правый политик, член итальянского и европейского парламентов, основательница неофашистской партии. Она около года боролась за то, чтобы троим ее детям разрешили носить фамилию Муссолини. Политик неоднократно заявляла, что гордится своим знаменитым родственником, но утверждала, что в данном случае отстаивала не столько честь деда, сколько свои права как женщины.

Ее отец, Романо Муссолини — третий сын итальянского диктатора — скончался в 2006 году.