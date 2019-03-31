В беседе со «Звездой» поэт назвал песню «Маленькая страна» брендом, который давно существует, и на который невозможно такое посягательство.
Российский и советский поэт-песенник, автор песни «Маленькая страна», которую уже более 20 лет исполняет певица Наташа Королева, возмутился новости о том, что украинские власти разглядели признаки экстремизма в песне.
В беседе со «Звездой» поэт назвал песню «Маленькая страна» брендом, который давно существует, и на который невозможно такое посягательство. При этом он выразил сожаление о том, что на Украине происходит такое ущемление искусства, ведь в этой стране, по его словам. Очень много талантливых людей.
«Я к этому уже привык, потому что стоило мне мой коллектив «Маленькая страна» отправить в «Артек» (35 человек), я уже попал в «Миротворец». Теперь я ничему не удивляюсь по поводу казуса с Наташенькой Королевой, которая поет эту песню. Они посчитали, что это экстремистская песня. Это только люди с нездоровой психикой могут так говорить. Больное общество. Поэтому кроме сочувствия этим людям и неприятия того, что там творится, у меня нет. Это просто за гранью», — сказал «Звезде» Резник.
Ранее сообщалось, что Наташе Королевой запретили въезд на Украину из-за «экстремизма» в «Маленькой стране».